Старовинне мереживо, багато годин роботи та деталей: історія весільного вбрання Наталі Портман із "Зоряних воєн"

Костюми із фільму «Зоряні війни / © Associated Press

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Акторка в цій історії зіграла Падме Амідалу, яка закохалася в джедая Енакіна Скайвокера і вийшла за нього заміж на таємному весіллі. Гарний і романтичний епізод став культовим, як і вбрання, яке носила акторка. Однак насправді у цієї сукні дуже цікава історія створення і вона справді єдина у своєму роді.

Створила сукню для Падме художниця з костюмів Тріша Біґгар. Тріша активно працювала з цією серією фільмів, оскільки від 1997 року очолювала відділ костюмів у Lucasfilm. Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас описував Біггар як одну з найталановитіших, блискучих та креативних дизайнерок, з якими він коли-небудь працював.

Сукня, розроблена Трішею Біггар, насправді складалася з трьох частин: нижньої сукні, мереживного пальта і вуалі. Вона мала вигляд простої, але це було зовсім не так. Сукня була пошита зі старовинного італійського покривала, яке Біггар знайшла в секондгенді в Австралії. Тканини не вистачило на все вбрання, тому Тріша звернулася за допомогою до Сандри Фуллертон і її команди вишивальниць. Команда зробила близько 300 додаткових метрів французької тасьми, щоб пошити сукню. Потім вони вручну додали сотні перлин до вбрання.

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У фільмі сукня мала дуже ніжний, зворушливий і романтичний вигляд, але робота над нею була такою копіткою, що команда встигла пришити лише один рукав до початку знімань. А от показали вбрання у весільній сцені лише кілька хвилин.

Джедайська мантія Енакіна Скайвокера та весільна сукня його нареченої Падме Амідали на виставці костюмів / © Associated Press

«У результаті вийшла сукня з дуже простими лініями, з відтінком старовини», — говорила Тріша про свою роботу, — «Але водночас вона була досить хитромудрою, і ви не могли точно сказати, з чого вона зроблена».

Джедайська мантія Енакіна Скайвокера та весільна сукня його нареченої Падме Амідали на виставці костюмів / © Associated Press

Головний убір героїні був не менш чарівним, оскільки виготовлений з мальтійського мережива, яке, ймовірно, спочатку було зроблено як серветку для таці. Прикрашали цей виріб воскові квіти, бісер та багато дрібних перлів. Це був дуже делікатний виріб, і на його виготовлення пішли години копіткої роботи. Тканину дизайнерка знайшла у вінтажному магазині Глазго — її рідному місті.