Стиль королеви Летиції: п'ять улюбленців із королівського гардеробу

Королева Іспанії Летиція за правом вважається однією з найстильніших королев сучасності. Сьогодні, в її день народження, ми вирішили розповісти вам про найулюбленіші речі, які є в її королівському гардеробі.

Штанні костюми

Немає нічого стильнішого для холодних осінніх днів, ніж елегантний штанний костюм. У ньому можна приїхати практично на будь-який захід, поєднувати з будь-яким взуттям та підбирати до нього будь-які аксесуари.

У гардеробі королева Летиція має костюми різних фасонів і кольорів. Поєднує їх Її Величність як правило з блузками та взуттям на невисоких підборах. Переважно це туфлі-слінгбеки для теплої пори року або туфлі-човники із закритою п'ятою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іноді це можуть бути нестандартного фасону костюми, наприклад, такий, де Летиція поєднувала подовжений асиметричний верх з штанями-кльош і човниками на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Штани та топи

Штани для осені взагалі безпрограшний варіант. Їх Летиція носить і без жакетів, наприклад, поєднуючи з трикотажними топами або більш відвертими варіантами без рукавів. У королеви дуже гарний рельєф рук, їй є чим похизуватися.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Дуже стильно вона вміє поєднувати штани-кюлоти з короткими жакетами, частіше з твідовими. Цей варіант чудово поєднується зі взуттям з відкритою п'ятою та на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У холодну пору року королева любить доповнювати образ у штанях із теплим пальтом, часто обирає яскраві відтінки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Сукні-міді

Без суконь довжини трохи нижче колін складно уявити будь-який королівський гардероб. Летиція таких варіантів має безліч, і це необов'язково люксові бренди. Носить королева і речі з масмаркету. Один із її улюблених брендів – іспанська Zara. А на цьому фото Летиція у сукні від Victoria Beckham на передкоронаційній вечері короля Чарльза III у Лондоні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Прості за кроєм чорні сукні — незмінний фаворит королеви, і знову ж таки з відкритими руками.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А білі сукні – незмінна класика. Ось ця біла мереживна міді від іспанського бренду Sfera коштує лише 50 євро, її королева одягала на публічні виходи вже кілька разів і, напевно, одягне ще.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Шкіряні спідниці

Королева небайдужа до шкіряних виробів. У неї в гардеробі є улюблені спідниці від Boss довжини трохи нижче колін, які чудово поєднуються з блузами часто до тону, і знову ж таки із взуттям на підборах або шкіряними жакетами.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція любить червоно-бордові відтінки, але іноді одягає смарагдові або класичні чорні спідниці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Шкіряні штани

Штани зі шкіри сидять на фігурі королеви не менш чудово. Зазвичай Летиція полюбляє носити їх в холодну пору року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: