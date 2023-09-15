Стиль королеви Летиції: п'ять улюбленців із королівського гардеробу

Королева Іспанії Летиція за правом вважається однією з найстильніших королев сучасності. Сьогодні, в її день народження, ми вирішили розповісти вам про найулюбленіші речі, які є в її королівському гардеробі.
Штанні костюми
Немає нічого стильнішого для холодних осінніх днів, ніж елегантний штанний костюм. У ньому можна приїхати практично на будь-який захід, поєднувати з будь-яким взуттям та підбирати до нього будь-які аксесуари.
У гардеробі королева Летиція має костюми різних фасонів і кольорів. Поєднує їх Її Величність як правило з блузками та взуттям на невисоких підборах. Переважно це туфлі-слінгбеки для теплої пори року або туфлі-човники із закритою п'ятою.
Іноді це можуть бути нестандартного фасону костюми, наприклад, такий, де Летиція поєднувала подовжений асиметричний верх з штанями-кльош і човниками на підборах.
Штани та топи
Штани для осені взагалі безпрограшний варіант. Їх Летиція носить і без жакетів, наприклад, поєднуючи з трикотажними топами або більш відвертими варіантами без рукавів. У королеви дуже гарний рельєф рук, їй є чим похизуватися.
Дуже стильно вона вміє поєднувати штани-кюлоти з короткими жакетами, частіше з твідовими. Цей варіант чудово поєднується зі взуттям з відкритою п'ятою та на підборах.
У холодну пору року королева любить доповнювати образ у штанях із теплим пальтом, часто обирає яскраві відтінки.
Сукні-міді
Без суконь довжини трохи нижче колін складно уявити будь-який королівський гардероб. Летиція таких варіантів має безліч, і це необов'язково люксові бренди. Носить королева і речі з масмаркету. Один із її улюблених брендів – іспанська Zara. А на цьому фото Летиція у сукні від Victoria Beckham на передкоронаційній вечері короля Чарльза III у Лондоні.
Прості за кроєм чорні сукні — незмінний фаворит королеви, і знову ж таки з відкритими руками.
А білі сукні – незмінна класика. Ось ця біла мереживна міді від іспанського бренду Sfera коштує лише 50 євро, її королева одягала на публічні виходи вже кілька разів і, напевно, одягне ще.
Шкіряні спідниці
Королева небайдужа до шкіряних виробів. У неї в гардеробі є улюблені спідниці від Boss довжини трохи нижче колін, які чудово поєднуються з блузами часто до тону, і знову ж таки із взуттям на підборах або шкіряними жакетами.
Летиція любить червоно-бордові відтінки, але іноді одягає смарагдові або класичні чорні спідниці.
Шкіряні штани
Штани зі шкіри сидять на фігурі королеви не менш чудово. Зазвичай Летиція полюбляє носити їх в холодну пору року.
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