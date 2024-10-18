Стиль Павла Зіброва: роздивляємося яскраві піджаки народного артиста

У співака величезна колекція піджаків, які є важливою частиною його іміджу.
Павло Зібров – народний артист, головний вусань і романтик нашої країни. Багато хто захоплюється творчістю відомого співака, однак мало хто говорить про його стиль, а він є важливим складником сценічного образу артиста та підкреслює його яскраву індивідуальність.
В гардеробі пана Зіброва можна нарахувати не один десяток оригінальних вбрань, серед яких найяскравіші – це піджаки. Концертний ансамбль артиста зазвичай такий: класичні штани, яскравий піджак, однотонна сорочка або футболка з принтом.
Що стосується брендів, то Павло Миколайович носить і марки зі світовим ім’ям, серед яких є Dolce & Gabbana та Versace, і українські бренди, однак багато його вбрань шиються на замовлення, наприклад, для кліпів чи фотосесій.
Один з найвідоміших піджаків пана Павла з принтом вусів був вишитий до Дня Незалежності і зрештою став візитівкою артиста.
Однак не варто забувати про ще два невеликі аксессуари, які доповнюють піджаки артиста – брошки та хустинки в нагрудній кишені. Серед улюблених аксесуарів артиста – невеликі прикраси у вигляді гламурних бабок з каміння, брошка з пір’я та троянди з тканини.
Хустинки ж Зіброву переважно підбирають у колір до піджака. А згідно з інтерв’ю артиста, стилізує його образи кохана дружина Марина, з якою він у шлюбі вже 30 років.
Ну і, звісно, важливе місце в гардеробі співака посідають патріотичні луки.
Читайте также:
- Про кохання і найважливіші цінності: Павло Зібров презентував новий альбом
- День народження Павла Зіброва: 20 красивих фото народного артиста України
- Разом з військовим оркестром: Павло Зібров випустив оновлену версію свого легендарного хіта "Хрещатик"