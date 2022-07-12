Стиль президента України: які футболки носить Володимир Зеленський

Від початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський носить винятково одяг у стилі мілітарі: штани карго, зелені сорочки, черевики та футболки з різними патріотичними принтами.

Усі речі в гардеробі президента лаконічні та не дорогі. Таким чином він демонструє єднання з українським народом та українськими воїнами. Завжди особливо привертають увагу футболки Зеленського, оскільки інколи вони просто однотонні та в кольорі хакі, але бувають із цікавими принтами та нашивками.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент Зеленський одягав кілька разів футболки від бренду 5.11, Hallyard, Combat, M-Tac, а також із емблемою Національної гвардії України з принтом UA30.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Особо запам'ятали українці футболки з гербом України. Автором цих виробів є дизайнерка із Луцька Катерина Ковальчук.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Також президент шанувальник оригінальних однотонних футболок із написом I'm ukrainian.

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

Не можна не відзначити увагу до деталей Зеленського. Наприклад, 4 травня, коли у світі святкували неофіційне свято — День "Зоряних воєн", Зеленський одягнув патріотичну футболку із символікою фільму — на рукаві був бойовий літальний апарат X-wing, на якому Люк Скайвокер знищив "Зірку Смерті". Водночас винищувач був стилізований під український та вписаний в тризуб.

Володимир Зеленський / Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Володимир Зеленський / Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Читайте також: