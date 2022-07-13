Стильно та з гумором: які футболки носить Олексій Арестович

Після початку повномасштабної війни стиль політиків та публічних особистостей дуже змінився. Тепер багато хто з них носить в основному футболки чи стиль мілітарі. Не виняток і Олексій Арестович, який найчастіше в ефірах з'являється у сорочках, кофтах на блискавці чи футболках.

Ймовірно, дивлячись щоденні інтерв'ю Олексія, ви не завжди звертали увагу на його кумедні футболки, а вони зазвичай у нього однотонні або з оригінальними принтами. Так головного заспокоювача українців можна побачити у футболках з гербом, кадром з комедійного фільму "Не бійся, я поруч!", де він грав 2012 року, а також із фразою "Русь - Україна" та "Російський військовий корабель, йди нах*й !".

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

Олексій Арестович

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