Стрази, камені, візерунки та блискітки: яскраве вбрання спортивних гімнасток на Олімпіаді 2024 у Парижі

Олімпійські ігри цього року стали не лише місцем, де спортсмени з усього світу виборюють медалі, а й майданчиком для спортивної моди.

Спортсмени з різних країн демонструють під час змагань різні вбрання від світових брендів, а форма багатьох цього року дуже активно обговорювалася.

Але все ж таки одним із найяскравіших стали змагання з жіночої спортивної гімнастики, адже всі дівчата були у розкішних та оригінальних купальниках, які привертали увагу. Їхні вбрання були декоровані стразами, блискітками та камінням, виконані вони були найчастіше в яскравих кольорах, мали рукави три чверті, у деяких були коміри стійки або невеликі вирізи.

Також деякі вбрання були прикрашені напівпрозорими вставками, прапорами їхньої країни або абревіатурами.

Фото: Associated Press

Кожне вбрання мало дуже ефектний вигляд і незвичайний, адже найчастіше весь декор на них мав хитромудрі візерунки.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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