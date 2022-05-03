Стриманість та елегантність: стиль першої леді Польщі Агати Корнхаузер-Дуди

Дружина президента Польщі Анджея Дуди – Агата Корхаузер-Дуда – дуже елегантна жінка. Її вбрання завжди елегантні та доречні. Стиль Агати захоплює жінок у Польщі та далеко за її межами.
Агата Корхаузер-Дуда за освітою німецький філолог, їй 50 років, у шлюбі з президентом Польщі вона вже 28 років, подружжя виховує доньку.
Від 2015 року, коли Анджей Дуда вперше був обраний президентом Польщі, Агата гідно і не без витонченості виконує роль першої леді Польщі. Стиль Агати можна охарактеризувати як стриманий та елегантний. У першої леді дуже гарна фігура, вона висока та струнка, і на ній чудово сидять будь-які фасони.
Агата дуже любить штанні костюми, віддає перевагу звуженим прикороченим штаням і приталеним жакетам, під які, зазвичай, одягає топ контрастного кольору без принта.
З верхнього одягу перша леді віддає перевагу довгим елегантним пальтам-халатам, які часто доповнює яскравими шарфами.
Агата Корхаузер-Дуда дуже любить в одязі бежеві тони. Також вона часто вдягає білі вбрання, які воліє демонструвати в особливих випадках.
Також Агаті пасують сукні та вузькі спідниці-олівці.
Варто також зазначити, що до всіх вбрань перша леді Польщі підбирає дуже витончене взуття.
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