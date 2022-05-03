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Стриманість та елегантність: стиль першої леді Польщі Агати Корнхаузер-Дуди

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Стриманість та елегантність: стиль першої леді Польщі Агати Корнхаузер-Дуди

Агата Корхаузер-Дуда

Дружина президента Польщі Анджея Дуди – Агата Корхаузер-Дуда – дуже елегантна жінка. Її вбрання завжди елегантні та доречні. Стиль Агати захоплює жінок у Польщі та далеко за її межами.

Агата Корхаузер-Дуда за освітою німецький філолог, їй 50 років, у шлюбі з президентом Польщі вона вже 28 років, подружжя виховує доньку.

Від 2015 року, коли Анджей Дуда вперше був обраний президентом Польщі, Агата гідно і не без витонченості виконує роль першої леді Польщі. Стиль Агати можна охарактеризувати як стриманий та елегантний. У першої леді дуже гарна фігура, вона висока та струнка, і на ній чудово сидять будь-які фасони.

Агата дуже любить штанні костюми, віддає перевагу звуженим прикороченим штаням і приталеним жакетам, під які, зазвичай, одягає топ контрастного кольору без принта.

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Олена Зеленська та Агата Корнхаузер-Дуда / © president.gov.ua
Олена Зеленська та Агата Корнхаузер-Дуда / president.gov.ua

З верхнього одягу перша леді віддає перевагу довгим елегантним пальтам-халатам, які часто доповнює яскравими шарфами.

Герцогиня Корнуольська та перша леді Польщі Агата Корнхаузер-Дуда / © Getty Images
Герцогиня Корнуольська та перша леді Польщі Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images
Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images
Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press

Агата Корхаузер-Дуда дуже любить в одязі бежеві тони. Також вона часто вдягає білі вбрання, які воліє демонструвати в особливих випадках.

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Королева Матильда та король Філіп на зустрічі з Анджеєм Дудою та першою леді Агатою Корнхаузер-Дудою / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп на зустрічі з Анджеєм Дудою та першою леді Агатою Корнхаузер-Дудою / Getty Images

Також Агаті пасують сукні та вузькі спідниці-олівці.

Агата Корнхаузер-Дуда / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда у Ватикані / © Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда у Ватикані / Associated Press
Агата Корнхаузер-Дуда / © Getty Images
Агата Корнхаузер-Дуда / Getty Images

Варто також зазначити, що до всіх вбрань перша леді Польщі підбирає дуже витончене взуття.

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