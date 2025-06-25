ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
5 хв

Стиль Володимира Зеленського: як змінився образ президента від початку повномасштабного вторгнення

Дивимось, що носив та носить шостий президент України, а також як змінювався його стиль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський президент України вже 6 років, і цей час припав більшою мірою на повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на стиль очільника держави. Він протягом усіх років великої війни носить лише стиль мілітарі, адже за його словами, це зручно і зрозуміло для людей, а також демонструє єднання з народом та воїнами.

Ми ж пропонуємо подивитись як змінювався образ президента за ці роки, що він носив, і як одяг демонстрував його стійку позицію.

2019 рік

Цього року Володимир Зеленський став шостим президентом України. Церемонія інавгурації відбулася 20 травня, і на ній новообраний глава держави носив гарний костюм, сорочку та краватку, які відповідали протоколу та урочистості моменту.

Новообраний президент України Володимир Зеленський присягає на Біблії під час церемонії інавгурації в Києві / © Associated Press

Новообраний президент України Володимир Зеленський присягає на Біблії під час церемонії інавгурації в Києві / © Associated Press

За цей мирний час він неодноразово з’являвся на публіці у подібних образах і навіть одягав святковий фрак та краватку-метелика на церемонію інтронізації імператора Нарухіто.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Associated Press

2020-2021 роки

Президент не зраджував свого стилю і переважно з’являвся у костюмах темно-синього кольору, а також таких стриманих відтінків як сірий чи чорний.

Президент України Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули на аудієнцію до Букінгемського палацу / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули на аудієнцію до Букінгемського палацу / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Шарль Мішель / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Шарль Мішель / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, Анджей Дуда, Гітанас Науседа / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, Анджей Дуда, Гітанас Науседа / © Associated Press

2022 рік

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський відмовився від ділового стилю. Президент почав носити лише одяг у стилі мілітарі, який був в відтінках гакі: футболки, штани карго, берці чи тактичні кросівки.

Президент України Володимир Зеленський виступає 24 лютого 2022 року / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський виступає 24 лютого 2022 року / © Associated Press

Також президент сам того не усвідомлюючи започаткував моду на одяг з гербами. Він почав з’являтися у своїх зверненнях до народу у футболках з гербом на серці, та гербом розміщеним у центрі. Подібний стиль став таким «вірусним», що подібні речі захотіли усі. Їх почали виготовляти багато брендів.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

За футболками послідували світшоти у подібному стилі, які він одягав і одягає теж у чорних і оливкових відтінках.

Президент Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому / © Associated Press

Президент Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому / © Associated Press

Що стосується зустрічей із військовими, Зеленський завжди обирає відповідний одяг: тактичні куртки, берці, ті самі улюблені світшоти та штани карго. Усе від українських брендів.

Президент України Володимир Зеленський звертається до солдатів на місці найважчих боїв / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський звертається до солдатів на місці найважчих боїв / © Associated Press

У рідкісних випадках президент одягає вишиванку. Він також популяризував цей національний одяг у мілітарі-естетиці.

Президент України Володимир Зеленський та експрезидент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та експрезидент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

2023 рік

Окрім світшота з гербом, у президента з’явилися ще і з прапором.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Вони були у кількох варіантах — з прапором на грудях і горловині.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Також пан президент популяризував одяг з написом Ukraine і I’m Ukrainian.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він також почав трохи експериментувати зі стилем і у його гардеробі почали з’являтися сорочки, хоча некласичні.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

І навіть поло у такому ж стилі. Такі речі пан президент обирав для формальних зустрічей. У його гардеробі вони були з довгими та короткими рукавами.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

2024 рік

Пан президент часто носив улюблене поло і світшот з принтами, однак у нього гардеробі з’являється тепла куртка з кишенями, а також штани карго кольору гакі він інколи замінює чорними.

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та перша леді Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та перша леді Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Марк Рютте / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Марк Рютте / © Associated Press

У деяких випадках Володимира Зеленського можна було побачити у однотонному поло чи світшоті, без герба, однак це була рідкість.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг / © Associated Press

2025 рік

Рік почався зі скандалу у Білому домі, коли президента України розкритикували за те, що до Овального кабінету, на зустріч із Дональдом Трампом, він прийшов не у діловому костюмі. Тоді Володимир Зеленський одягнув своє улюблене класичне поло з гербом на серці, однак, доповнив його не штанами карго, а більш класичною моделлю.

Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

Президент мав діловий і стриманий вигляд, а також залишався вірним собі.

Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

На зустрічі з королем Чарльзом Зеленський носив поло зовсім іншого фасону, однак у тій же естетиці, що і раніше.

Король Великої Британії Чарльз III і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Король Великої Британії Чарльз III і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Також на окремих зустрічах президент почав з’являтися у кітелі з накладними кишенями. Такі образи він обирав для урочистих подій, а також для ділових зустрічей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його дружина Вікторія розмовляють з президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його дружина Вікторія розмовляють з президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський несе квіти під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги біля пам’ятника Невідомому солдату / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський несе квіти під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги біля пам’ятника Невідомому солдату / © Associated Press

З’явився у президента і легкий піджак, однак не класичний, а доволі повсякденного стилю.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та король Чарльз / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та король Чарльз / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

А щодо класичного костюму та краватки, то за словами Зеленського, він одягне їх коли закінчиться війна, бо нині це недоречно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie