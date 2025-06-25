Стиль Володимира Зеленського: як змінився образ президента від початку повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Володимир Зеленський президент України вже 6 років, і цей час припав більшою мірою на повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на стиль очільника держави. Він протягом усіх років великої війни носить лише стиль мілітарі, адже за його словами, це зручно і зрозуміло для людей, а також демонструє єднання з народом та воїнами.

Ми ж пропонуємо подивитись як змінювався образ президента за ці роки, що він носив, і як одяг демонстрував його стійку позицію.

2019 рік

Цього року Володимир Зеленський став шостим президентом України. Церемонія інавгурації відбулася 20 травня, і на ній новообраний глава держави носив гарний костюм, сорочку та краватку, які відповідали протоколу та урочистості моменту.

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Новообраний президент України Володимир Зеленський присягає на Біблії під час церемонії інавгурації в Києві / © Associated Press

За цей мирний час він неодноразово з’являвся на публіці у подібних образах і навіть одягав святковий фрак та краватку-метелика на церемонію інтронізації імператора Нарухіто.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська / © Associated Press

2020-2021 роки

Президент не зраджував свого стилю і переважно з’являвся у костюмах темно-синього кольору, а також таких стриманих відтінків як сірий чи чорний.

Президент України Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули на аудієнцію до Букінгемського палацу / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Шарль Мішель / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, Анджей Дуда, Гітанас Науседа / © Associated Press

2022 рік

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський відмовився від ділового стилю. Президент почав носити лише одяг у стилі мілітарі, який був в відтінках гакі: футболки, штани карго, берці чи тактичні кросівки.

Президент України Володимир Зеленський виступає 24 лютого 2022 року / © Associated Press

Також президент сам того не усвідомлюючи започаткував моду на одяг з гербами. Він почав з’являтися у своїх зверненнях до народу у футболках з гербом на серці, та гербом розміщеним у центрі. Подібний стиль став таким «вірусним», що подібні речі захотіли усі. Їх почали виготовляти багато брендів.

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Володимир Зеленський / © Associated Press

За футболками послідували світшоти у подібному стилі, які він одягав і одягає теж у чорних і оливкових відтінках.

Президент Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому / © Associated Press

Що стосується зустрічей із військовими, Зеленський завжди обирає відповідний одяг: тактичні куртки, берці, ті самі улюблені світшоти та штани карго. Усе від українських брендів.

Президент України Володимир Зеленський звертається до солдатів на місці найважчих боїв / © Associated Press

У рідкісних випадках президент одягає вишиванку. Він також популяризував цей національний одяг у мілітарі-естетиці.

Президент України Володимир Зеленський та експрезидент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

2023 рік

Окрім світшота з гербом, у президента з’явилися ще і з прапором.

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Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Вони були у кількох варіантах — з прапором на грудях і горловині.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Також пан президент популяризував одяг з написом Ukraine і I’m Ukrainian.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він також почав трохи експериментувати зі стилем і у його гардеробі почали з’являтися сорочки, хоча некласичні.

Володимир Зеленський / © Associated Press

І навіть поло у такому ж стилі. Такі речі пан президент обирав для формальних зустрічей. У його гардеробі вони були з довгими та короткими рукавами.

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Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

2024 рік

Пан президент часто носив улюблене поло і світшот з принтами, однак у нього гардеробі з’являється тепла куртка з кишенями, а також штани карго кольору гакі він інколи замінює чорними.

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та перша леді Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Марк Рютте / © Associated Press

У деяких випадках Володимира Зеленського можна було побачити у однотонному поло чи світшоті, без герба, однак це була рідкість.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг / © Associated Press

2025 рік

Рік почався зі скандалу у Білому домі, коли президента України розкритикували за те, що до Овального кабінету, на зустріч із Дональдом Трампом, він прийшов не у діловому костюмі. Тоді Володимир Зеленський одягнув своє улюблене класичне поло з гербом на серці, однак, доповнив його не штанами карго, а більш класичною моделлю.

Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

Президент мав діловий і стриманий вигляд, а також залишався вірним собі.

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Президент Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні / © Associated Press

На зустрічі з королем Чарльзом Зеленський носив поло зовсім іншого фасону, однак у тій же естетиці, що і раніше.

Король Великої Британії Чарльз III і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Також на окремих зустрічах президент почав з’являтися у кітелі з накладними кишенями. Такі образи він обирав для урочистих подій, а також для ділових зустрічей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його дружина Вікторія розмовляють з президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський несе квіти під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги біля пам’ятника Невідомому солдату / © Associated Press

З’явився у президента і легкий піджак, однак не класичний, а доволі повсякденного стилю.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та король Чарльз / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

А щодо класичного костюму та краватки, то за словами Зеленського, він одягне їх коли закінчиться війна, бо нині це недоречно.

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