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- Зірки і мода
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Стиль Володимира Зеленського: як змінився образ президента від початку повномасштабного вторгнення
Дивимось, що носив та носить шостий президент України, а також як змінювався його стиль.
Володимир Зеленський президент України вже 6 років, і цей час припав більшою мірою на повномасштабне вторгнення, яке вплинуло на стиль очільника держави. Він протягом усіх років великої війни носить лише стиль мілітарі, адже за його словами, це зручно і зрозуміло для людей, а також демонструє єднання з народом та воїнами.
Ми ж пропонуємо подивитись як змінювався образ президента за ці роки, що він носив, і як одяг демонстрував його стійку позицію.
2019 рік
Цього року Володимир Зеленський став шостим президентом України. Церемонія інавгурації відбулася 20 травня, і на ній новообраний глава держави носив гарний костюм, сорочку та краватку, які відповідали протоколу та урочистості моменту.
За цей мирний час він неодноразово з’являвся на публіці у подібних образах і навіть одягав святковий фрак та краватку-метелика на церемонію інтронізації імператора Нарухіто.
2020-2021 роки
Президент не зраджував свого стилю і переважно з’являвся у костюмах темно-синього кольору, а також таких стриманих відтінків як сірий чи чорний.
2022 рік
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський відмовився від ділового стилю. Президент почав носити лише одяг у стилі мілітарі, який був в відтінках гакі: футболки, штани карго, берці чи тактичні кросівки.
Також президент сам того не усвідомлюючи започаткував моду на одяг з гербами. Він почав з’являтися у своїх зверненнях до народу у футболках з гербом на серці, та гербом розміщеним у центрі. Подібний стиль став таким «вірусним», що подібні речі захотіли усі. Їх почали виготовляти багато брендів.
За футболками послідували світшоти у подібному стилі, які він одягав і одягає теж у чорних і оливкових відтінках.
Що стосується зустрічей із військовими, Зеленський завжди обирає відповідний одяг: тактичні куртки, берці, ті самі улюблені світшоти та штани карго. Усе від українських брендів.
У рідкісних випадках президент одягає вишиванку. Він також популяризував цей національний одяг у мілітарі-естетиці.
2023 рік
Окрім світшота з гербом, у президента з’явилися ще і з прапором.
Вони були у кількох варіантах — з прапором на грудях і горловині.
Також пан президент популяризував одяг з написом Ukraine і I’m Ukrainian.
Він також почав трохи експериментувати зі стилем і у його гардеробі почали з’являтися сорочки, хоча некласичні.
І навіть поло у такому ж стилі. Такі речі пан президент обирав для формальних зустрічей. У його гардеробі вони були з довгими та короткими рукавами.
2024 рік
Пан президент часто носив улюблене поло і світшот з принтами, однак у нього гардеробі з’являється тепла куртка з кишенями, а також штани карго кольору гакі він інколи замінює чорними.
У деяких випадках Володимира Зеленського можна було побачити у однотонному поло чи світшоті, без герба, однак це була рідкість.
2025 рік
Рік почався зі скандалу у Білому домі, коли президента України розкритикували за те, що до Овального кабінету, на зустріч із Дональдом Трампом, він прийшов не у діловому костюмі. Тоді Володимир Зеленський одягнув своє улюблене класичне поло з гербом на серці, однак, доповнив його не штанами карго, а більш класичною моделлю.
Президент мав діловий і стриманий вигляд, а також залишався вірним собі.
На зустрічі з королем Чарльзом Зеленський носив поло зовсім іншого фасону, однак у тій же естетиці, що і раніше.
Також на окремих зустрічах президент почав з’являтися у кітелі з накладними кишенями. Такі образи він обирав для урочистих подій, а також для ділових зустрічей.
З’явився у президента і легкий піджак, однак не класичний, а доволі повсякденного стилю.
А щодо класичного костюму та краватки, то за словами Зеленського, він одягне їх коли закінчиться війна, бо нині це недоречно.