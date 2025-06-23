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Стильні, літні та красиві: якими сумками доповнили образи королівські пані на Royal Ascot
Сумка — це річ, яка не тільки дуже функціональна, а й робить образ завершеним.
Попри те, що кінні перегони Royal Ascot завершилися, образи головних гостей заходу — членів королівської родини та їхніх близьких друзів — залишаються в центрі уваги. Пропонуємо подивитися, якими сумками гості доповнили свої луки на цьому знаменитому заході.
Принцеса Беатріс
Клатч Anya Hindmarch «Mortimer» Crosshatch із телячої шкіри білого кольору
Принцеса Євгенія
Сумка M2malletier «Amor Fati» з бежевої шкіри та із золотою ручкою.
Герцогиня Софі
Маленька молочна сумка Radley London "Liverpool Street" з відкритим верхом.
Королева Камілла
Маленька сумка Lady Dior з телячої шкіри світлого кольору з візерунком Cannage.
Гаррієт Сперлінг
Клатч Anya Hindmarch з переробленого атласу Maud Pearls кольору слонової кістки.
Зара Тіндалл
Клатч Aspinal of London "Sunrise Sunset" у кольорі Chalk White Woven.
Сара Фергюсон
Сумка Ethan K "Alla 23cm" у кольорі Royal Portrait Black.
Сестри Спенсер
У обох сумки Aspinal of London "Midi Mayfair" 2 із чорної лакованої шкіри Croc.