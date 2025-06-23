ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

Стильні, літні та красиві: якими сумками доповнили образи королівські пані на Royal Ascot

Сумка — це річ, яка не тільки дуже функціональна, а й робить образ завершеним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сумки на Royal Ascot

Сумки на Royal Ascot

Попри те, що кінні перегони Royal Ascot завершилися, образи головних гостей заходу — членів королівської родини та їхніх близьких друзів — залишаються в центрі уваги. Пропонуємо подивитися, якими сумками гості доповнили свої луки на цьому знаменитому заході.

Принцеса Беатріс

Клатч Anya Hindmarch «Mortimer» Crosshatch із телячої шкіри білого кольору

Принцеса Беатріс / © Getty Images, Anya Hindmarch

Принцеса Беатріс / © Getty Images, Anya Hindmarch

Принцеса Євгенія

Сумка M2malletier «Amor Fati» з бежевої шкіри та із золотою ручкою.

Принцеса Євгенія / © Getty Images, M2malletier

Принцеса Євгенія / © Getty Images, M2malletier

Герцогиня Софі

Маленька молочна сумка Radley London "Liverpool Street" з відкритим верхом.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images, Radley London

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images, Radley London

Королева Камілла

Маленька сумка Lady Dior з телячої шкіри світлого кольору з візерунком Cannage.

Королева Камілла / © Getty Images, Dior

Королева Камілла / © Getty Images, Dior

Гаррієт Сперлінг

Клатч Anya Hindmarch з переробленого атласу Maud Pearls кольору слонової кістки.

Харрієт Сперлінг / © Getty Images, Anya Hindmarch

Харрієт Сперлінг / © Getty Images, Anya Hindmarch

Зара Тіндалл

Клатч Aspinal of London "Sunrise Sunset" у кольорі Chalk White Woven.

Зара Тіндалл / © Getty Images, Aspinal of London

Зара Тіндалл / © Getty Images, Aspinal of London

Сара Фергюсон

Сумка Ethan K "Alla 23cm" у кольорі Royal Portrait Black.

Сара Фергюсон / © Getty Images, Ethan K

Сара Фергюсон / © Getty Images, Ethan K

Сестри Спенсер

У обох сумки Aspinal of London "Midi Mayfair" 2 із чорної лакованої шкіри Croc.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images, Aspinal of London

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images, Aspinal of London

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie