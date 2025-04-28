Стильно і дорого: які сумки королеви та принцеси взяли на похорон Папи Римського Франциска

Королеви та сумки

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26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Римського Франциска. Жалобний захід відвідало багато відомих осіб, зокрема королеви та їхні чоловіки.

Усі пані продемонстрували особливо гарні вбрання та аксесуари, хоч і стримані строгими рамками дрескоду. Сумки в їхніх руках були від відомих брендів, тому пропонуємо роздивитися їх детально.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт

Вона доповнила свою чорну скромну сукню вже культовою моделлю сумки — клатчем від Bottega Veneta. Ця модель називається Knot, виконана вона у чорному кольорі, а вартість такої сумки 3300 євро.

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Княгиня Монако Шарлін

Княгиня обрала маленьку шкіряну сумку з короткими ручками. Її аксесуар був від Prada.

Королева Іспанії Летиція

Летиція віддала перевагу сумці, з якою вже неодноразово з’являлася. Вона несла невеликий аксесуар від Carolina Herrera, який називається «Victoria».

Королева Данії Мері

Маленька сумка Islington із чорної телячої шкіри чудово доповнила вбрання королеви. Її аксесуар був від Mulberry.

Королева Йорданії Ранія

Арабська королева обрала модель Gabrielle від Moynat з короткою ручкою.