- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 3 хв
Стильний осінній аксесуар: як королівські особи носять шарф
Шарф є незмінним аксесуаром для багатьох королівських осіб в холодну пору року. Ми вирішили згадати, хто з них віддає перевагу цьому теплому елементу гардеробу.
Королева Летиція
Королева-консорт Іспанії Летиція нещодавно відвідувала з чоловіком Китай і на одній із зустрічей із президентом і першою леді з’явилася у сірому пальті з вовни та кашеміру з поясом на талії та квітковою аплікацією від Carolina Herrera, яке доповнила ніжно-рожевим об’ємним шарфом.
Летиція любить цей аксесуар і часто одягає його в прохолодну погоду. У шарфі кольору деніму ми бачили королеву, коли вона із сім’єю відвідувала село Вальдесото після церемонії вручення нагород «Принцеса Астурійська» 2025 року.
Також королева носила об’ємний шарф молочного відтінку, відвідуючи Сотрес, визнаний найкращим селом Астурії 2024 року. Приїжджати до села у шарфах — це вже своєрідна традиція.
Принцеса Уельська Кейт
Найчастіше принцесу Уельську можна побачити у шарфі на різдвяній прогулянці у Сандрінгемі. Торік Кейт доповнила зелене пальто Alexander McQueen картатим шарфом синьо-зеленого кольору, в руках вона тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці Grace Han.
А це далекий 2019-й рік, коли Кетрін (ще герцогиня Кембриджська) відвідувала Блекпульську вежу та вітала публіку на доріжці у Блекпулі. На ній того дня було темно-зелене пальто, яке вона поєднувала з чорним шарфом і рукавичками в тон.
Принцеса Анна
2024 року королівська принцеса Анна відвідала День британських чемпіонів QIPCO на іподромі Аскот і одягла свій улюблений шарф Highgrove із мериносової вовни. Його дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до довкілля та вовняної промисловості. Королівська особа доповнила його гірчичним пальтом, яке ідеально поєднувалося з шарфом, і коричневими шкіряними рукавичками.
У шарфі верблюжого кольору ми бачили принцесу Анну, яка спостерігала за кінними перегонами в перший день фестивалю Randox Health Grand National на іподромі Ейнтрі в Ліверпулі 2019 року.
Королева Мері
Данська королева-консорт Мері теж любить носити шарфи, тим більше, що клімат у Данії зовсім не теплий цієї пори року. Сірий вовняний довгий шарф Мері одягла у поєднанні з сукнею-міді на запах, коли 2024 року була присутня на церемонії покладання вінків до пам’ятника, присвяченого міжнародним зусиллям Данії. В руках вона тримала клатч зі зміїної шкіри і взула лаковані нюдові туфлі.
Королева Максима
Королева Нідерландів Максима з’явилася у пальті верблюжого кольору та шарфі, підібраному до тону на церемонії привітання президента Португалії на площі Дам перед Королівським палацом в Амстердамі, у грудні 2024 року. Зима в Нідерландах — якраз слушний час для такого аксесуару.
Княгиня Шарлін
Княгиня Монако Шарлін рідко носить шарфи, побачити в них Її Світлість можна хіба що взимку. На цьому фото Шарлін зазнімкована дорогою на різдвяну церемонію вручення подарунків до штаб-квартири Червоного Хреста в Монако 13 грудня 2018 року. На ній сіре класичне пальто, чорні штани-кльош та червоний картатий шарф — ідеальний варіант для різдвяного заходу.