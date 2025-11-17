ТСН у соціальних мережах

Стильний осінній аксесуар: як королівські особи носять шарф

Шарф є незмінним аксесуаром для багатьох королівських осіб в холодну пору року. Ми вирішили згадати, хто з них віддає перевагу цьому теплому елементу гардеробу.

Королева Максима, принцеса Кейт та королева Летиція

Королева Максима, принцеса Кейт і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція

Королева-консорт Іспанії Летиція нещодавно відвідувала з чоловіком Китай і на одній із зустрічей із президентом і першою леді з’явилася у сірому пальті з вовни та кашеміру з поясом на талії та квітковою аплікацією від Carolina Herrera, яке доповнила ніжно-рожевим об’ємним шарфом.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція любить цей аксесуар і часто одягає його в прохолодну погоду. У шарфі кольору деніму ми бачили королеву, коли вона із сім’єю відвідувала село Вальдесото після церемонії вручення нагород «Принцеса Астурійська» 2025 року.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Також королева носила об’ємний шарф молочного відтінку, відвідуючи Сотрес, визнаний найкращим селом Астурії 2024 року. Приїжджати до села у шарфах — це вже своєрідна традиція.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт

Найчастіше принцесу Уельську можна побачити у шарфі на різдвяній прогулянці у Сандрінгемі. Торік Кейт доповнила зелене пальто Alexander McQueen картатим шарфом синьо-зеленого кольору, в руках вона тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці Grace Han.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

А це далекий 2019-й рік, коли Кетрін (ще герцогиня Кембриджська) відвідувала Блекпульську вежу та вітала публіку на доріжці у Блекпулі. На ній того дня було темно-зелене пальто, яке вона поєднувала з чорним шарфом і рукавичками в тон.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Анна

2024 року королівська принцеса Анна відвідала День британських чемпіонів QIPCO на іподромі Аскот і одягла свій улюблений шарф Highgrove із мериносової вовни. Його дизайн був натхненний любов’ю короля Чарльза до довкілля та вовняної промисловості. Королівська особа доповнила його гірчичним пальтом, яке ідеально поєднувалося з шарфом, і коричневими шкіряними рукавичками.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

У шарфі верблюжого кольору ми бачили принцесу Анну, яка спостерігала за кінними перегонами в перший день фестивалю Randox Health Grand National на іподромі Ейнтрі в Ліверпулі 2019 року.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Данська королева-консорт Мері теж любить носити шарфи, тим більше, що клімат у Данії зовсім не теплий цієї пори року. Сірий вовняний довгий шарф Мері одягла у поєднанні з сукнею-міді на запах, коли 2024 року була присутня на церемонії покладання вінків до пам’ятника, присвяченого міжнародним зусиллям Данії. В руках вона тримала клатч зі зміїної шкіри і взула лаковані нюдові туфлі.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима з’явилася у пальті верблюжого кольору та шарфі, підібраному до тону на церемонії привітання президента Португалії на площі Дам перед Королівським палацом в Амстердамі, у грудні 2024 року. Зима в Нідерландах — якраз слушний час для такого аксесуару.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Монако Шарлін рідко носить шарфи, побачити в них Її Світлість можна хіба що взимку. На цьому фото Шарлін зазнімкована дорогою на різдвяну церемонію вручення подарунків до штаб-квартири Червоного Хреста в Монако 13 грудня 2018 року. На ній сіре класичне пальто, чорні штани-кльош та червоний картатий шарф — ідеальний варіант для різдвяного заходу.

