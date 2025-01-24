Сукні-банери: як у Вікторіанську епоху різні магазини використовували моду для реклами

В Америці власники магазинів у 19 столітті наймали жінок на дуже незвичну роботу – бути моделями для їхньої продукції. Проте рекламували вони не одяг чи капелюхи, а будь-які товари, до яких продавець хотів привернути увагу.

Так ці "жінки-банери" позували для фото в пишних сукнях, які були повністю обвішані якимись предметами, наприклад, якщо їх найняла пекарня, то сукні були прикрашені булочками та кренделями, а якщо це був магазин коваля — сукня була обвішана цвяхами та підковами. Іноді продукцією прикрашалося навіть волосся чи капелюхи.

Фотографії з жінками в таких сукнях були зроблені, бо це стало досить кумедною традицією в деяких містах і майже змаганням – магазини намагалися перевершити один одного у цих фантастичних костюмах.

Ідея фотографій полягала в тому, що деяка їхня кількість буде поширена на вулиці, а інша надрукована в газетах. Так що це явище було досить популярним від 1870-х до 1890-і років, але згодом воно, звичайно ж, вийшло з моди.

Добірку кумедних суконь тієї доби зробила історикиня Емі Боїнгтон у своєму Instagram.

Також нагадаємо, що наприкінці 19 та на початку 20 століття з'явилася інша мода. Мішки для борошна та корму стали одними з важливих речей, завдяки яким створили багато гарного вбрання. Жінки використовували матеріали, в яких продавалися борошно та крупи, щоб шити одяг для себе та своєї родини.

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