Зірки і мода
278
2 хв

Сукні-кольчуги Пако Рабанна: як метал перевернув моду 1960-х років

Ця культова сукня з’явилася у епоху, коли світ захоплювався космічними дослідженнями після висадження людини на Місяць, тому не дивно, що зроблена вона з алюмінію.

Юлія Каранковська
Металева сукня Paco Rabanne

Металева сукня Paco Rabanne / © Getty Images

Французького дизайнера Пако Рабанна часто називали «архітектором моди» або «металургом високої моди», а все через сукні-кольчуги, які стали візитівкою його бренду. Він використовував у своїх роботах нетрадиційні матеріали, зокрема метал.

Вперше подібний одяг Рабанн створив для дебютної колекції свого однойменного бренду 1964 року, яку назвав «Дванадцять експериментальних суконь», а 1966 року створив колекцію от-кутюр, яку назвав «Дванадцять непридатних для носіння суконь», і у обох були вироби з металу, які більше нагадували обладунки.

Дизайнер Пако Рабанн, 1968 рік / © Getty Images

Ці творіння дизайнера кидали виклик самому визначенню слова «одяг», адже не відповідали усьому тому, що в нього історично закладено, натомість вони відповідали космічно-футуристичній естетиці Рабанна.

Дизайнер став першопроходцем у подібному напрямку розвитку моди, а його сукні-колчуги та інші вироби з металу і пластику визначили естетику космічної ери кінця 1960-х років, у якій активно розвивалась авангардна мода. І саме це інноваційне використання незвичайних, промислових матеріалів відрізняло його від інших тогочасних дизайнерів.

Модель демонструє сукню з металевих пластин від Paco Rabanne / © Getty Images

Інноваційні металеві сукні та спідниці були зібрані вручну з металевих дисків, пластин або геометричних модулів, з’єднаних кільцями чи дротом.

Модель у срібному кольчужному болеро з відповідною мініспідницею від Paco Rabanne / © Getty Images

Ці революційні кольчужні сукні залишаються такими ж бажаними, як і раніше, а однойменний Модний дім продовжує випускати колекції, що є відсиланням до його архівних творінь, зокрема з моди не виходить і легендарна сумка Le 1969, створена дизайнером у цій естетиці.

Дизайнер Пако Рабанн, 1968 рік / © Getty Images

Модель демонструє сукню від Paco Rabanne / © Getty Images

Сучасні інтерпретації творінь дизайнера з відсиланням до його металевої естетики і футуризму:

Образ від Paco Rabanne / © Getty Images

Джіджі Хадід у образві від Paco Rabanne / © Getty Images

Сукня від Paco Rabanne / © Getty Images

