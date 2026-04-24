Сукні-кольчуги Пако Рабанна: як метал перевернув моду 1960-х років
Ця культова сукня з’явилася у епоху, коли світ захоплювався космічними дослідженнями після висадження людини на Місяць, тому не дивно, що зроблена вона з алюмінію.
Французького дизайнера Пако Рабанна часто називали «архітектором моди» або «металургом високої моди», а все через сукні-кольчуги, які стали візитівкою його бренду. Він використовував у своїх роботах нетрадиційні матеріали, зокрема метал.
Вперше подібний одяг Рабанн створив для дебютної колекції свого однойменного бренду 1964 року, яку назвав «Дванадцять експериментальних суконь», а 1966 року створив колекцію от-кутюр, яку назвав «Дванадцять непридатних для носіння суконь», і у обох були вироби з металу, які більше нагадували обладунки.
Ці творіння дизайнера кидали виклик самому визначенню слова «одяг», адже не відповідали усьому тому, що в нього історично закладено, натомість вони відповідали космічно-футуристичній естетиці Рабанна.
Дизайнер став першопроходцем у подібному напрямку розвитку моди, а його сукні-колчуги та інші вироби з металу і пластику визначили естетику космічної ери кінця 1960-х років, у якій активно розвивалась авангардна мода. І саме це інноваційне використання незвичайних, промислових матеріалів відрізняло його від інших тогочасних дизайнерів.
Інноваційні металеві сукні та спідниці були зібрані вручну з металевих дисків, пластин або геометричних модулів, з’єднаних кільцями чи дротом.
Ці революційні кольчужні сукні залишаються такими ж бажаними, як і раніше, а однойменний Модний дім продовжує випускати колекції, що є відсиланням до його архівних творінь, зокрема з моди не виходить і легендарна сумка Le 1969, створена дизайнером у цій естетиці.
Сучасні інтерпретації творінь дизайнера з відсиланням до його металевої естетики і футуризму: