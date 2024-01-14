Сукні відійшли на другий план: хтось із знаменитостей носив штанні костюми цього тижня

Такий формат вечірнього вбрання знаменитості вибирають через його зручність, практичність та оригінальність.
Останнім часом вечірні сукні все частіше поступаються місцями на червоних доріжках та різних світських заходах штанам, а точніше штанним костюмам. Тому пропонуємо подивитися, хто носив такі вбрання останнім часом.
Емілі Блант
Акторка позувала у розкішному вбранні від Louis Vuitton з оригінальним жакетом на заході AFI Awards Luncheon. Образ вона доповнила квадратною сумкою.
Кері Малліган
The BAFTA Tea Party акторка прийшла в костюмі ніжно-жовтого кольору від The Row.
Флоренс П'ю
Вона віддала перевагу костюму від Stella McCartney з колекції весна-літо 2024. Костюм мав широкі штани, а жакет носився напіврозстібнутим.
Джоді Фостер
Голлівудська зірка одягла цього тижня костюм від Christian Dior із жакетом оригінальної форми, який також нагадував знамениту модель The Bar.
Кетрін Ган
На захід Primetime Emmy Performer Nominees Celebration вона обрала розкішний костюм фасону оверсайз у сірому відтінку. Вбрання акторки було від Magda Butrym.
Белла Рамзі
Зірка "Гри престолів" та "Останні з нас" також носила костюм цього тижня, але із шортами. Образ юної акторки був від Thom Browne. У цьому луку вона з'явилася на BAFTA Tea Party.
Селена Гомес
Співачка ж віддала перевагу смужці. Селена носила костюм-трійку Giuseppe di Morabito.
Меріл Стріп
Оскароносна акторка вибрала для червоної доріжки вбрання лавандового кольору Givenchy.
Дженна Ортега
Головна героїня популярного серіалу від Netflix "Венздей" відвідала 17-й щорічний вечір MPTF у костюмі від бренду Monse.
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