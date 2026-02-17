Сукня головної героїні серіалу "Бріджертони": костюмер та дизайнер розкрили деталі та секрети образу

«Бріджертони» / фото: Netflix

У четвертому сезоні серіалу «Бріджертони» показана нова інтерпретація всім відомої Попелюшки — історія кохання Бенедикта Бріджертона, який зустріне таємничу леді в срібній сукні на балі-маскараді. Однак згубить незнайомка не туфельку, а рукавичку.

Головний художник з костюмів четвертого сезону серіалу Джон Ґлейзер і асистент дизайнера жіночого одягу Джордж Сеєр розповіли у проєкті для Glamour про сукню акторки Єрін Ха — головної героїні, яка зіграла ту саму загадкову незнайомку у срібній сукні. За їхніми словами, образ дівчини для маскарадного балу переосмислили порівняно з книжковою версією, зберігши ідею спадкової сукні, але змінивши її історичний контекст. Команда одразу зрозуміла: дослівне відтворення не спрацює, потрібна інша інтонація — менш казкова, більш візуально переконлива у світі «фантазійного Регентства».

«Бріджертони» / фото: Netflix

«Ця сукня в книжці спочатку належала бабусі Софі (так звати головну героїню — ред.). Спершу ми експериментували з раннім історичним стилем, але він не спрацював для нас і для продюсерів. Тому ми перенесли силует у регентський період, і вона стала сукнею її тітки — так різниця в часі між ними мінімальна», — розповів Джон Ґлейзер.

Команда свідомо відмовилася від класичного казкового кліше.

«Ми хотіли уникнути традиційної сукні Попелюшки з великою пишною спідницею. Обравши регентський стиль, ми відійшли від звичного уявлення про цей образ. Бенедикт має одразу її помітити на балу, але в сукні водночас повинна бути простота, яка дозволить їй вирізнятися серед інших», — додав Джон Ґлейзер.

«Бріджертони» / фото: Netflix

Візуальна концепція починалася з тканини та фактури.

«Відправною точкою стала базова тканина. Ми співпрацювали з компанією в Італії, яка створила верхній шар. Потім поверхню доповнили вінтажними елементами та сучасним оздобленням разом із нашою командою декору».

«Бріджертони» / фото: Netflix

Окрему увагу приділили деталям, що працюють на сюжетну інтригу.

«Оскільки Софі за сюжетом сама зробила маски для своїх сестер, спочатку її маска була меншою. Але через те, що Бенедикт не повинен її впізнати, довелося повністю закрити обличчя», — зазначив Джордж Сеєр і додав про рукавичку: «Ця рукавичка — річ із горища, а маленький родинний герб на ній стає підказкою щодо походження власниці сукні. І ще є маленьке намисто з аметистом — подарунок матері. Це прикраса, яка проходить через увесь сезон і розповідає довгу історію».