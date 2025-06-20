Сукня, яка захоплює і сьогодні: що відомо про ніжне весільне вбрання Одрі Гепберн

Одрі Гепберн та Мел Феррер / © Getty Images

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В Україні акторку Одрі Гепберн насамперед знають за культовою картиною «Сніданок у Тіффані», проте ще до виходу цієї історії вона грала в театрі, де познайомилася зі своїм першим чоловіком Мелом Феррером. Пара одружилася 25 вересня 1954 року у Швейцарії.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

Церемонія була скромною і таємницею, а весільна сукню, яку Одрі обрала, досі викликає захоплення і має дуже сучасний вигляд. Попри те, що акторка дружила з Юбером де Жіванші, її весільну сукню створив не він, а П’єр Бальман.

Сукня Одрі була довжиною міді, мала рукави-ліхтарики, підкреслену талію, пишну спідницю і виготовлена з ніжної шовкової тканини. На спині сукню прикрашав великий бант. Спереду вбрання також доповнювали витончені ґудзики.

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Декольте або вирізу у сукні не було, а натомість у неї був комір-стійка. Також Одрі доповнила вбрання високими білими рукавичками, туфлями на підборах та вінком із квітів.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

«Вона була сама собі господиня», — каже Шон Гепберн Феррер, єдина дитина пари. «Якщо ви замислитеся про те, якими весільні сукні є сьогодні — з усією цією химерністю, довгими шлейфами та всім іншим — вона обрала щось сучасне для свого першого [весілля]».

Також син акторки додав, що весілля було організовано швидко, тому, ймовірно, сукня не була пошита на замовлення, а була куплена вже готовою. Шон Гепберн Феррер зберіг це вбрання матері та демонстрував його на виставках.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images