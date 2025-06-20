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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
1022
Час на прочитання
2 хв

Сукня, яка захоплює і сьогодні: що відомо про ніжне весільне вбрання Одрі Гепберн

Попри те, що від моменту, коли акторка носила цю сукню минуло вже понад 70 років, вбрання продовжує мати стильний та сучасний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Одрі Гепбернта Мел Феррер

Одрі Гепберн та Мел Феррер / © Getty Images

В Україні акторку Одрі Гепберн насамперед знають за культовою картиною «Сніданок у Тіффані», проте ще до виходу цієї історії вона грала в театрі, де познайомилася зі своїм першим чоловіком Мелом Феррером. Пара одружилася 25 вересня 1954 року у Швейцарії.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

Церемонія була скромною і таємницею, а весільна сукню, яку Одрі обрала, досі викликає захоплення і має дуже сучасний вигляд. Попри те, що акторка дружила з Юбером де Жіванші, її весільну сукню створив не він, а П’єр Бальман.

Сукня Одрі була довжиною міді, мала рукави-ліхтарики, підкреслену талію, пишну спідницю і виготовлена з ніжної шовкової тканини. На спині сукню прикрашав великий бант. Спереду вбрання також доповнювали витончені ґудзики.

Декольте або вирізу у сукні не було, а натомість у неї був комір-стійка. Також Одрі доповнила вбрання високими білими рукавичками, туфлями на підборах та вінком із квітів.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

«Вона була сама собі господиня», — каже Шон Гепберн Феррер, єдина дитина пари. «Якщо ви замислитеся про те, якими весільні сукні є сьогодні — з усією цією химерністю, довгими шлейфами та всім іншим — вона обрала щось сучасне для свого першого [весілля]».

Також син акторки додав, що весілля було організовано швидко, тому, ймовірно, сукня не була пошита на замовлення, а була куплена вже готовою. Шон Гепберн Феррер зберіг це вбрання матері та демонстрував його на виставках.

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

Одрі Гепберн і Мел Феррер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
1022
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