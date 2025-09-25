Сукня, яку вона зберігає під ліжком: історія найвідомішого і найкрасивішого вбрання Джулії Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Реклама

Джулія обрала для появи на 73-й церемонії вручення кінонагород вбрання від Модного дому Valentino. Сукня справила таке враження, що стала одним з найкультовіших образів з червоної доріжки «Оскара».

Джулія Робертс / © Associated Press

Уже на момент, коли акторка носила вбрання 2001 року, його вважали вінтажним, оскільки вперше воно дебютувало на подіумі 1992 року як частина кутюрної колекції Модного дому. Сукня була пошита з чорного розкішного оксамиту, а також доповнена прозорим чорним тюлем на декольте й білою облямівкою. Також у неї був довгий тюлевий поділ, теж прикрашений білими смугами.

Коли акторка позувала в цьому вбранні із золотою статуеткою в руках, а також з ідеальною зачіскою і макіяжем, то мала приголомшливий вигляд. Це була лаконічна, елегантна і жіночна сукня, яка ідеально пасувала для заходу.

Реклама

«Дуже вишукана, у стилі кінозірки сорокових», — так Валентино охарактеризував цю унікальну сукню, натхненну минулим.

Джулія Робертс / © Associated Press

Але як це вбрання потрапило до акторки? Джулія, як і багато інших знаменитостей, співпрацює зі стилістами і в той час до церемонії її готувала Деббі Мейсон.

У бренді Valentino ж на той час працювала Крістіна Вієра — вона була довіреною особою дизайнера, працювала в його бутику на Родео-драйв під час «Оскарівського» сезону 2001 року. Незадовго до церемонії «Оскар» Валентино сказав Вієрі: «Приведіть мені Джулію Робертс», і вона намагалася виконати це завдання.

Згідно з книжкою «Створені одне для одного: мода і премія „Оскар“», чорно-білу сукню Вієра помітила серед партії архівних речей, які Валентіно відправив з Риму до свого флагманського магазину в Беверлі-Гіллз, щоб зробити з них потенційне вбрання на «Оскара».

Реклама

Джулія Робертс / © Associated Press

«Я приміряла її і пройшлася в ній», — зізналася Крістіна Вієра. «Я піднімалася і спускалася в ній сходами. Перш ніж щось надсилати від імені Valentino, я завжди одягала його. Треба переконатися, що акторка може рухатися в сукні для „Оскара“. Valentino сказав мені: „Давай, іди й приведи Джулію Робертс“. Тож мені довелося діяти розумно. Мені потрібно було переконатися, що сукня буде мати гарний вигляд. Потім я дізналася, що Джулію одягає Деббі Мейсон, і зрозуміла, що знайшла золоту жилу».

Вієра та Мейсон були давно знайомі. Тому в понеділок — практично за тиждень до «Оскара» Вієра зателефонувала старій знайомій і сказала: «Мене звуть Крістіна Вієра. Я знаю, що ви шукаєте сукню для „Оскара“, і я точно знаю, що у мене вона є». Вієра організувала для Робертс примірку в бутику Valentino Beverly Hills.

«Я просто подумала, що це красива сукня», — згадувала Джулія Робертс про чорне вбрання.

Джулія Робертс / © Associated Press

Однак після примірювання виявилося, що вбрання трохи тісне, навіть для стрункої Робертс.

Реклама

«Його потрібно було трохи підкоригувати», — зізналася Мейсон. «І існував ризик, що коригування може не спрацювати».

Тому, поки Робертс обирала запасний варіант, В’єра організувала друге примірювання на суботу, буквально перед самим «Оскаром», який мав відбутися в неділю 25 березня 2001 року. Після коригування сукню відправили до Джулії. Напередодні самої церемонії — в неділю вранці піар-директор Робертс подзвонив Вієрі та повідомив: «Вітаю! Джулія в захваті від сукні. Вона йде на „Оскара“ в Valentino».

Після церемонії акторки часто повертають вбрання дизайнерам, але Джулії вдалося зберегти сукню собі. Протягом багатьох років вона зберігає вбрання в коробці під ліжком.

«Воно в мене під ліжком, у коробці», — розповіла Робертс журналу People. «У мене вдома є невеликий простір, який мій чоловік називає колекцією історичних речей. Я думаю: „Не можу цього позбутися, як щодо Гейзел?“»» — розповіла Робертс виданню, що зберегла сукню для доньки.

Реклама

Джулія Робертс / © Associated Press

Сам Валентино називав момент, коли Робертс отримала «Оскара» за найкращу жіночу роль у його сукні, кульмінацією своєї 45-річної кар’єри: «Я одягав так багато людей, але я маю бути щирим. Людина, яка зробила мене по-справжньому щасливим, — це Джулія Робертс. Коли вона отримала „Оскара“ за „Ерін Броковіч“, я дивився це по телевізору, і я був такий радий, що вона з’явилася в моїй сукні».