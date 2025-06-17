Сукня, яку знайшли випадково: історія весільного вбрання Рейчел Грін з культового серіалу "Друзі"

Серіал "Друзі" / © Getty Images

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Оскільки серіал «Друзі» має культовий статус, то й багато образів головних акторів ставали прикладом для копіювання або обговорення. Однак одним із найцікавіших із вбрань серіалу, попри його 236 епізодів, був той, який з’явився в першій пілотній серії — весільна сукня Рейчел Грін.

Серія почалася з того, що одна з головних героїнь серіалу вбігає до кафе Central Perk у пишній білосніжній весільній сукні та фаті, оскільки втекла зі свого весілля. Але насправді сукня, яку носила Дженніфер Еністон була не дизайнерською, дорогою чи пошитою для серіалу — це вбрання просто знайшли в останню хвилину в костюмерному відділі Warner Bros.

Серіал «Друзі» / © скрін з відео

Художниця з костюмів Дебра Макгвайр народила за три дні до початку знімань дитини та одразу ж вклинилася в роботу. Вона брала немовля на знімання і готувала гардероб для акторів, вона не мала часу на підготовку і тим паче на створення кількох дублів вбрань. Перед початком знімань пілота вона, знаючи, що героїні Еністон потрібна весільна сукня, просто пішла на її пошуки.

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«Я пам’ятаю, як я переглядала вішалки і витягла цю сукню, і вона мала просто ідеальний вигляд», — згадувала вона. «Я знала, що вона підійде Дженніфер».

Серіал «Друзі» / © скрін з відео

«Ми поняття не мали, що «Друзі» стануть величезним хітом», — зізнавалася пізніше Макгвайр. «Якби ми знали, ми зробили б кілька [сукнь], тим паче, що нам довелося шукати схожу сукню для епізоду зі флешбеками пізніше».

Серіал «Друзі» / © скрін з відео

Та попри стислі терміни, мінімальні витрати часу, вбрання, яке художниця з костюмів підібрала для Еністон, було чудовим. Сукня мала красивий вигляд на фігурі акторки, була романтичною, трохи драматичною і точно добре підходила для нареченої-втікачки.

Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images Серіал / © Getty Images