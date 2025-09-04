ТСН у соціальних мережах

109
1 хв

Сукня на згадку про матір і її роль: як донька Керрі Фішер одягла вбрання з обличчям принцеси Леї

Незвичайне вбрання було зроблено для дівчини на замовлення і стало милим нагадуванням про її матір-зірку.

Юлія Каранковська
Біллі Лурд

Біллі Лурд / © Associated Press

Акторка Керрі Фішер, яка зіграла в трилогії «Зоряні війни» принцесу Лею, пішла з життя 2016 року, але зіркою на Алеї слави в Голлівуді її нагородили аж кілька років по тому посмертно. Отримувати почесну нагороду Фішер прийшла її єдина дочка Біллі Лурд.

Біллі Лурд / © Associated Press

Біллі Лурд / © Associated Press

Дівчина вирішила вшанувати пам’ять матері та її знакову роль, тому вийшла на публіку в оригінальній сукні від Rodarte, на якій була зображена принцеса Лея з її фірмовою зачіскою.

Біллі Лурд / © Associated Press

Біллі Лурд / © Associated Press

Вбрання бренд для Біллі Лурд пошив на замовлення, але за цим дизайном ховається більш цікава історія, адже насправді його розробили ще за життя Фішер для колекції осінь-зима 2014 року, яка була присвячена фільмам «Зоряні війни».

Тоді Rodarte представив п’ять суконь з трафаретним друком, проте вбрання з принцесою Леєю на подіумі показано не було.

Показ Rodarte 2014 / © Associated Press

Показ Rodarte 2014 / © Associated Press

Вбрання для Біллі було зшите брендом на замовлення, про що його засновниці — сестри Кейт і Лора Малліві — самі розповіли в Instagram, зазначивши, що ця сукня замикає коло з творінь для тієї колекції.

Біллі Лурд / © Associated Press

Біллі Лурд / © Associated Press

«Це прекрасне доповнення до суконь із «Зоряних воєн», створених нами для нашої колекції осінь-зима 2014, і воістину замкнуте коло», — заявили сестри.

109
