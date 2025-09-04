- Дата публікації
Зірки і мода
109
1 хв
Сукня на згадку про матір і її роль: як донька Керрі Фішер одягла вбрання з обличчям принцеси Леї
Незвичайне вбрання було зроблено для дівчини на замовлення і стало милим нагадуванням про її матір-зірку.
Акторка Керрі Фішер, яка зіграла в трилогії «Зоряні війни» принцесу Лею, пішла з життя 2016 року, але зіркою на Алеї слави в Голлівуді її нагородили аж кілька років по тому посмертно. Отримувати почесну нагороду Фішер прийшла її єдина дочка Біллі Лурд.
Дівчина вирішила вшанувати пам’ять матері та її знакову роль, тому вийшла на публіку в оригінальній сукні від Rodarte, на якій була зображена принцеса Лея з її фірмовою зачіскою.
Вбрання бренд для Біллі Лурд пошив на замовлення, але за цим дизайном ховається більш цікава історія, адже насправді його розробили ще за життя Фішер для колекції осінь-зима 2014 року, яка була присвячена фільмам «Зоряні війни».
Тоді Rodarte представив п’ять суконь з трафаретним друком, проте вбрання з принцесою Леєю на подіумі показано не було.
Вбрання для Біллі було зшите брендом на замовлення, про що його засновниці — сестри Кейт і Лора Малліві — самі розповіли в Instagram, зазначивши, що ця сукня замикає коло з творінь для тієї колекції.
«Це прекрасне доповнення до суконь із «Зоряних воєн», створених нами для нашої колекції осінь-зима 2014, і воістину замкнуте коло», — заявили сестри.