Сукня "Останнє прощання": історія вбрання від Жака Азагурі, яке принцеса Діана так і не одягла

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Дизайнер Жак Азагурі познайомився з принцесою Діаною за її ініціативи — вона побачила його сукні на показі, а потім дизайнер отримав дзвінок з палацу.

«Вона побачила мою сукню на показі в Лондоні, а потім ми отримали дзвінок з палацу з проханням прийняти її за три тижні. І сукня, яку вона обрала, виявилася тією самою блакитною з зірками, яку нещодавно продали на аукціоні за 1,4 мільйона фунтів. Тоді я вперше опинився в її покоях у Кенсингтонському палаці. Так почалася наша дружба», — розповів він.

Азагурі співпрацював з принцесою Уельською близько десяти років і створив для неї багато гламурних вечірніх вбрань, деякі з яких були з вишивкою бісером. Саме він пошив ту саму сукню, яку Діана одягала на свій останній 36-й день народження, а також він є автором сукні, яку леді Ді так ніколи й не одягла.

Реклама

Йдеться про сукню, яку назвали «Останнє прощання». Діана її замовила 1997 року незадовго до своєї трагічної смерті.

Ескіз сукні «Останнє прощання» опублікований The Princess Diana Museum

«Це було за два дні до її поїздки. Ми робили для неї довгу сукню в стилі Голлівуду — з глибоким декольте, високим розрізом і шлейфом. Вона була розшита чорними склярусними намистинами і мала приголомшливий вигляд. Вона тоді була в піднесеному настрої, щаслива… Тому новина про її загибель стала для мене шоком. Я не міг повірити. Лише на похороні, коли винесли труну, я не витримав і заплакав. Це було дуже важко», — згадував Азагурі.

Сукня «Останнє прощання» опублікована The Princess Diana Museum

Це була остання сукня, пошита дизайнером для принцеси Діани. Її приміряли безпосередньо перед вильотом до Парижа, і після повернення вона мала повернутися на ще одне примірювання, щоб відрегулювати бретельки, перш ніж носити її. Бретельки залишилися приколотими, як і під час останнього примірювання Діани, що є зворушливим нагадуванням про трагічну раптовість її смерті.

Сукня «Останнє прощання» опублікована The Princess Diana Museum

«Ми збиралися зробити цю сукню по-справжньому голлівудською, — каже Азагурі. — І, здається, я почав працювати над нею, напевно, тижнів за три до її смерті». Третє й останнє примірювання сукні відбулося менш ніж за тиждень до її смерті. «Вона сиділа на ній просто приголомшливо, — розповідає він Vogue. — У неї був дуже глибокий виріз спереду— сміливіший. Це мало стати сукнею, яка затьмарить усі інші сукні. І вона мала просто приголомшливий вигляд». «Сукня мала уособлювати гламур — бути „по-справжньому голлівудською сукнею для червоної доріжки“, — додає дизайнер. — І дійсно, коли вона її одягала, ви бачили її в ній — саме такою вона і була».

Реклама

Азагурі створив для принцеси близько 20 суконь, але цю — прощальну — тримав у таємниці навіть після її смерті. Він не любив про неї розповідати і не показував на виставках, бо для нього це було дуже болісним. Дизайнер просто зберігав вбрання.

Сукня «Останнє прощання» тепер входить до колекції у віртуальному Музеї принцеси Діани, заснованому Рене Плант 2014 року. Там зберігають понад 100 предметів одягу принцеси та інші пам’ятні речі, як-от листи, аксесуари і предмети з її дитинства. Дизайнер сам продав вбрання музею за нерозголошену суму.