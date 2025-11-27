ТСН у соціальних мережах

Сукня-подарунок для близької подруги: історія ніжного вбрання Одрі Гепберн з фільму "Кохання пополудні"

Це була чарівна сукня, створена в Золоту епоху Голлівуду, яка вирізнялася гламуром, романтикою і жіночністю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Одрі Гепберн

Гері Купер і Одрі Гепберн / © Getty Images

Акторка Одрі Гепберн була близькою подругою і клієнткою французького модельєра Юбера де Живанші, тож він упродовж багатьох років створював для голлівудської зірки вбрання. Одрі носила сукні Givenchy на важливі заходи, світські церемонії, але також регулярно з’являлася в його творіннях у фільмах. Одне з таких вбрань вона носила у фільмі 1957 року «Кохання пополудні», де зіграла головну роль. Це була ніжна і романтична сукня-бюстьє з обтислим ліфом, витончено розшитим лелітками у верхній частині, мала пишну спідницю довжини міді, а на талії її прикрашав милий небесно-блакитний бант. Тканина з якої зшита сукня — романтичний пуен-деспрі — тонкий тюль в дрібний горошок.

Сукня Одрі Гепберн / © Getty Images

Сукня Одрі Гепберн / © Getty Images

Але особлива ця сукня не лише своїм миловидним дизайном, а й тим, що вона являла собою. Акторка виросла в умовах Другої світової війни та пізнала страх, голод і бідність, тому багато речей з фільмів вона зберігала, перешивала або дарувала подругам. А замовляючи сукні в Юбера де Живанші, вона завжди просила його зробити шви із запасом, щоб вона могла подарувати сукні комусь, а ті потім могли б перешити їх під себе. Саме цю сукню з фільму «Кохання пополудні» Одрі подарувала своїй подрузі дитинства Тані Стар-Бусманн 1958 року. Таня щойно народила доньку, тому акторка вирішла подарувати їй сукню. Одрі упакувала її у велику картонну коробку із запискою: «Ця сукня нагадування про те, яке це мати талію!».

Гері Купер і Одрі Гепберн / © Getty Images

Гері Купер і Одрі Гепберн / © Getty Images

1961 року сукня знову отримала нову власницю — Таня віддала вбрання своїй тодішній няні, яка переробила її. Зміни торкнулися талії та подолу вбрання. 2009 року саме в няні аукціонний дім Kerry Taylor придбав це вбрання, яке зазнало копіткої та ретельної реставрації, під час якої воно повернуло собі первісний розмір та вигляд.

Сукня Одрі Гепберн до реставрації / © Associated Press

Сукня Одрі Гепберн до реставрації / © Associated Press

«Я спостерігала за реставрацією», — захоплено розповідає Тейлор журналу Vogue, — «Я видалила жахливу задню вставку і рвані ділянки тюлю з верхньої спідниці, використавши нижню в доволі хорошому стані в якості верхньої спідниці та підклавши під неї майже такий самий сучасний тюль, щоб створити правильний ефект двошарової цяточки».

Сукня Одрі Гепберн до реставрації / © Associated Press

Сукня Одрі Гепберн до реставрації / © Associated Press

На аукціоні 7 грудня 2021 року сукню було продано за 71 873 долари.

Сукня Одрі Гепберн після реставрації / фото: Kerry Taylor

Сукня Одрі Гепберн після реставрації / фото: Kerry Taylor

