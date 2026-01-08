Сукня, про яку мріяли усі випускниці: історія вбрання Елізабет Тейлор із фільму "Місце під сонцем"

Елізабет Тейлор та Монтгомері Кліфт у фільмі «Місце під сонцем» / © Getty Images

1951 року 17-річна акторка Елізабет Тейлор дебютувала у дорослому кіно, адже картина «Місце під сонцем», у якій вона отримала роль, мала прокласти їй шлях до серйозних кіноробіт. Дівчина хоч і була вже досвідченою акторкою, але переживала щоб все минуло вдало, тому сумлінно готувалась, а також активно співпрацювала з художницею з костюмів Едіт Гед.

Дизайнерка хотіла створити для героїні ніжний та вишуканий образ у стилі колекції Крістіана Діора New Look. Хоч презентував цю колекцію дизайнер двома роками раніше, однак Гед однаково вважала, що стиль лишається актуальним, тому теж використала його модний прийом — тонку талію та пишну спідницю.

Елізабет Тейлор та Монтгомері Кліфт у фільмі «Місце під сонцем» / © Getty Images

«Вона була чарівною дебютанткою, яка мала відвідати свою вечірку з нагоди виходу в світ», — міркувала Хед про персонажку Тейлор у фільмі, говориться у книжці Edith Head’s Hollywood: 25th Anniversary Edition. «Сукня мала бути білою та важливою. У новому образі Dior використовувалися дуже тонкі талії та пишні спідниці; я знала це, коли працювала над костюмами. Я також знала, що єдиний момент, коли щось одразу виходить з моди, це коли публіка це не купує».

Примірки з Тейлор були для Едіт жвавими й приємними. Елізабет часто приходила з матір’ю, репетитором із Metro-Goldwyn-Mayer і безліччю домашніх улюбленців. Едіт вважала її дуже вихованою й повністю налаштованою на запропоновані дизайни. Безперечно, допомагало й те, що Елізабет мала прекрасну фігуру «пісковий годинник» і постійно намагалася вмовити Едіт зробити талію суконь якомога тоншою. Едіт знову ж таки називала її «однією з найгарніших людей, яких я коли-небудь бачила» у книжці Edith Head: The Fifty-Year Career of Hollywood’s Greatest Costume Designer.

Елізабет Тейлор та Монтгомері Кліфт у фільмі «Місце під сонцем» / © Getty Images

У сукні було використано шість шарів білої сітки пришитих поверх тафти, прикрашені оксамитовими фіалками, та ліф, повністю вкритий білими оксамитовими фіалками із зеленими серединками.

«Для дебютної сукні я використала квіти, маленькі фіалки, щоб підкреслити ліф, і посипала ними спідницю», — пояснила вона. «Сукня стала особливо драматичною, тому що я зробила спідницю надзвичайно пишною, з метрами й метрами тюлю поверх пастельної нижньої спідниці, і квіти зробили бюст ще пишнішим. Поєднання пишних грудей і широкої спідниці підкреслювало талію, роблячи її візуально ще меншою, ніж вона була насправді».

Коли робота над сукнею завершилась, Тейлор була в захваті від неї, як і глядачки різного віку, які побачили вбрання на екрані кінотеатрів. Сукня стала мрією випускниць того року і досі вважається однією з найіконічніших суконь Золотого віку Голлівуду.

«Та сукня мала неймовірний успіх; вона мала чудовий вигляд у кадрі, — згадувала Гед. — А Елізабет просто сяяла. Деякі виробники одягу скопіювали її — у своїй професійній мові вони кажуть knocked it off — і сукню запустили в масове виробництво, так що вона з’явилася в кожному універмазі країни (США — ред.)».

Сукня Елазабет Тейлор під час попереднього перегляду аукціону Julien’s Auctions 2012 року. Тканина вбрання пожовтіла від старості. / © Getty Images

І Едіт зовсім не перебільшувала, адже корсетний ліф без бретелей, підкреслена талія, тюлева спідниця та квіти у її дизайні утворили найпопулярнішу вечірню сукню 1951 року — і вона залишалася такою й протягом значної частини 1952 року. Її часто обирали молоді дівчата-випускниці, а також наречені. Вважається, що дизайн цієї сукні загалом вплинув на всю наступну моду десятиліття — вона відповідала вимогам часу, але водночас була позачасовою.

1952 року Едіт Гед отримала «Оскар» в категорії «Найкращий дизайн костюмів» за свою роботу над фільмом «Місце під сонцем».

Дизайнерка і костюмерка Едіт Гед / © Associated Press

Сьогодні ж силует із тюлевою спідницею, який носила Тейлор, й досі популярний і є еталоном так званої «сукні принцеси». Для акторки дизайнерка створила дві однакові сукні з квітами, це було зроблено спеціально, щоб запобігти форсмажорам. Обидва вироби було продано на аукціонах: Bonhams у 2005-му та Julien’s Auctions у 2012-му, де вона пішла з молотка за 28 125 доларів.