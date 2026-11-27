Смарагдово-зелена сукня, у якій Кіра Найтлі зіграла Сесілію Толліс в екранізації роману Ієна Мак’юена «Спокута» / © Getty Images

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Смарагдово-зелена сукня, у якій Кіра Найтлі зіграла Сесілію Толліс в екранізації роману Ієна Мак’юена «Спокута», є одним із найвпізнаваніших модних образів сучасного кінематографа — настільки виразним, що й сьогодні залишається предметом захоплення і натхнення.

Вбрання з’явилося на екрані 2007 року і нині вважається однією з найвідоміших суконь у історії кіно. 9 грудня 2026 року його виставлять на аукціон Love & Lust: A Literary Guide від Christie’s London і очікується, що сукня буде продана за суму понад 130 тисяч доларів.

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Смарагдово-зелена сукня, у якій Кіра Найтлі зіграла Сесілію Толліс в екранізації роману Ієна Мак’юена «Спокута» / © Getty Images

Смарагдова сукня була створена художницею з костюмів Жаклін Дюрран і уособлює рідкісний синтез літератури, моди та кінематографічного мистецтва. Її значення виходить далеко за межі знаменитого силуету: сукня втілює центральні суперечності роману — між коханням і хіттю, бажанням і стриманістю, красою і трагедією.

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Як зазначає аукціонний дім, через надзвичайну делікатність конструкції для зйомок було створено кілька версій знаменитої зеленої сукні. Вони були виконані із тонкого шовку та сконструйовані так, щоб на екрані тканина рухалася з майже невагомою легкістю, цей костюм від самого початку становив серйозний виклик для збереження: інші екземпляри сукні пошкоджувалися безпосередньо під час знімального процесу.

Смарагдово-зелена сукня, у якій Кіра Найтлі зіграла Сесілію Толліс в екранізації роману Ієна Мак’юена «Спокута» / © Getty Images

Представлена сукня зберігалася в архіві кіновиробництва. Це єдиний відомий екземпляр, який коли-небудь виставлявся на аукціон. Уперше його продали 2008 року, а тепер він знову повертається на торги — напередодні 20-річчя виходу фільму на екрани.

Події стрічки розгортаються влітку 1935 року в Англії. Сукня з’являється в переломний момент стосунків між Сесілією Толліс і Роббі Тернером, коли їхня дитяча близькість переросла в дедалі пристрасніший зв’язок, ускладнений жорсткими класовими межами, що розділяють Сесілію — доньку заможної родини — та Роббі, сина їхньої економки. На тлі цих соціальних обмежень сукня знаменує перетворення Сесілії на жінку, яка усвідомлює власну сексуальність і дедалі менше готова підкорятися очікуванням та правилам свого оточення.

Однак витоки цього образу — на сторінках роману Мак’юена, опублікованого 2001 року. В одному з найбільш промовистих епізодів книжки Сесілія обмірковує, що вдягнути на вечірній прийом у родинному маєтку. Обравши зелену сукню серед низки інших, зокрема чорної та рожевої, вона відчула себе у ній по-особливому:

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«Це була темно-зелена вечірня сукня, що щільно облягала фігуру, пошита по косій, із відкритою спиною та зав’язкою на шиї. Надто ошатна, щоб уперше вдягати її вдома. Вона простягнула руку далі й витягла сукню з муарової шовкової тканини, зі складчастим ліфом і фестончастим подолом. Безпечний вибір: рожевий колір був достатньо приглушеним і припиленим, щоб пасувати для вечірнього виходу. […] У неї була лише одна сукня, яка їй справді подобалася, і саме її вона й повинна була вдягнути. Вона дозволила рожевій сукні впасти поверх чорної і, зневажливо переступивши через купу одягу, потягнулася до вечірньої сукні — своєї зеленої сукні з відкритою спиною, купленої після випускних іспитів. Коли вона одягала її, то схвально відчула, як щільний крій по косій м’яко облягає шовкову комбінацію під сукнею. Вона почувалася гладенькою, неприступною, захищеною й водночас легкою та невловимою. У власному дзеркалі на повний зріст їй назустріч піднімалася русалка».

Образ русалки тут особливо промовистий. Традиційно пов’язана зі спокусою, чарами та небезпечною привабливістю невідомого, вона символізує жінку, яка пробуджується до раніше не усвідомленої сторони власної особистості. Сукня стає інструментом перевтілення: у дзеркалі Сесілія бачить уже не слухняну доньку, якою її звикла вважати родина, а жінку з незалежною еротичною ідентичністю.

Смарагдово-зелена сукня, у якій Кіра Найтлі зіграла Сесілію Толліс в екранізації роману Ієна Мак’юена «Спокута» / © Getty Images

Власне, Дюрран не просто відтворює опис Мак’юена, а розвиває його. У результаті з’являється не копія історично достовірної сукні, а костюм, який передає атмосферу та образність письменникового тексту.

Хоча дія фільму відбувається у 1935 році, сукня свідомо відходить від точної реконструкції тогочасної моди, спираючись більше на силуети вечірнього вбрання 1920-х і 1930-х років. Як пояснювала сама дизайнерка в інтерв’ю Marie Claire 2018 року, сукня не могла мати тієї самої жорсткої конструкції, що й історично достовірний костюм. Натомість вона мала бути радше художнім відтворенням епохи — передавати її емоційну атмосферу, не втрачаючи ані візуальної виразності, ані зрозумілості для сучасного глядача.

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«Я запозичила окремі елементи суконь 1920-х і 1930-х років, які мені подобалися. Ця сукня не є автентичним вбранням 1930-х років. Такі деталі, як відкрита спина та пишна спідниця, справді зустрічалися в сукнях того десятиліття, але зазвичай не поєднувалися в одному виробі».

Конструкція сукні має вирішальне значення для створення цього ефекту. Викроєний по косій шовк повторював контури тіла, а потім спадав в м’яку, вільну та об’ємну спідницю. Тонкі бретелі делікатно обрамляли відкриту спину, тоді як відверте декольте та розріз спереду надавали сукні свободи.

Кіра Найтлі в екранізації роману Іена Макьюена «Спокута» / фото: скріншот з відео / © скриншот з відео

Замість того щоб нав’язувати тілу чітко визначений силует, тканина реагує на кожен його рух, перетворюючи вбрання на продовження самої фізичної присутності Сесілії. Дюрран особливо тонко відчувала взаємозв’язок між фактурою тканини та еротизмом.

«Ми хотіли, щоб тканина була якомога легшою, адже за сюжетом це мав бути найспекотніший день літа. У цій сукні є щось від оголеності, хоча героїня повністю одягнена», — казала дизайнерка, пояснюючи задуманий ефект.

Кіра Найтлі в екранізації роману Іена Макьюена «Спокута» / фото: скріншот з відео / © скриншот з відео

«Одна з ідей, яку я хотіла втілити як своєрідну данину цій концепції, — хоча навряд чи це суттєво вплинуло б на загальний вигляд сукні, — полягала в тому, щоб розкласти й розкроїти тканину так, аби візерунок утворювали маленькі отвори, а не бісерна вишивка», — прокоментувала в Entertainment Weekly дизайнерка ще одну ненав’язливу деталь сукні, яка додала її творінню пікантності.

Саме цей парадокс і визначає особливе значення сукні — вона передає бажання не через відверту демонстрацію, а через натяк. Її видима невагомість і відкрита конструкція створюють відчуття інтимності роздягання, водночас зберігаючи формальну елегантність вечірнього вбрання. Це вираження сексуального пробудження Сесілії, але водночас і тієї свободи, яку вона на коротку мить відкриває для себе, визнаючи власні почуття до Роббі.

«У першій частині фільму, коли йдеться про Сесілію, ми прагнули, щоб увесь її одяг був легким і прозорим, майже невагомим — наче метелик. Для вечірньої сукні з відкритою спиною Джо хотів створити щось таке, що красиво струменіло б під час руху, адже Кірі довелося б у ній бігти. Тому ми зробили спідницю пишнішою, а лінію стегон — вужчою та витонченішою», — розповіла Дюрран в інтерв’ю Focus Features 2010 року.

Колір сукні також обрано невипадково. Його особливий відтінок зеленого розробляли шляхом численних експериментів. Як розповідала Дюрран, режисер Джо Райт одразу сказав, що хотів саме зелений колір, але вона не очікувала настільки великого успіху свого творіння.

«Хоча я приділяла їй дуже багато уваги, оскільки розуміла, що вона матиме важливе місце у фільмі. Джо [Райт] сказав мені ще на самому початку: „Тобі справді доведеться зробити цю сукню неймовірною!“ Це створювало неабиякий тиск! Він одразу сказав, що хоче бачити її зеленою, тож разом із художницею-постановницею та Кірою [Найтлі] ми обирали найкращий відтінок зеленого серед зразків тканин, зібраних по всьому Лондону».

«Але насправді, крім цього, від нього було дуже мало інструкцій — прямих інструкцій — щодо того, якою має бути сукня. Він хотів, щоб вона була максимально ефектною, і щоб вона була зеленою. Відтінок зеленого він не уточнював», — розповіла Дюрран у інтерв’ю Entertainment Weekly.

Окрім безпосереднього візуального ефекту, колір має цікаву символічну неоднозначність. Традиційно зелений асоціюється з природою, родючістю та відродженням, але водночас може символізувати ревнощі, спокусу й нестабільність. У фільмі «Спокута» всі ці значення переплітаються: сукня супроводжує розквіт кохання Сесілії, водночас передвіщаючи ревнощі та хибне тлумачення подій, які зрештою зруйнують це почуття.

Знаменита сцена в бібліотеці, у якій сукня опиняється в центрі уваги, стала знаковим моментом в історії кінематографа. Костюм, акторська гра та операторська робота поєднуються тут настільки органічно, що сукня перетворюється на повноцінний елемент оповіді, а не просто декоративне доповнення — вона вийшла далеко за межі свого літературного першоджерела й перетворилася на самостійний символ чуттєвості та пристрасті.

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