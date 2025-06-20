"Сукня турботи" принцеси Діани: що це за вбрання і чому в нього така назва

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

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Принцеса Діана — одна із найзнаменитіших жінок у світі, але не лише через свою сумну долю, а й через свій стиль. За життя її часто називали іконою моди, а вбрання, яке вона носила, привертало багато уваги. Однак була в гардеробі Діани одна сукня, яку вона любила особливо - синя денна сукня від Bellville Sassoon.

Принцеса Діана / © Getty Images

Це вбрання з яскравим квітковим принтом було дуже життєрадісним, тому стало основним предметом її робочого гардеробу для офіційних візитів та публічних виступів. Протягом кількох років Діана часто одягала сукню, коли відвідувала лікарні, оскільки веселий принт викликав позитивну реакцію, особливо у дітей, тому вбрання отримало назву «сукня турботи».

Принцеса Діана / © Associated Press

«Вона випадково одягла цю сукню, коли відвідала лікарню, і діти, здавалося, шуміли довкола і їм вона сподобалася. Якщо ви схожі на принцесу Уельську, яка любила дітей, вам не потрібен офіційний костюм для відвідування лікарні. Ви вибираєте дуже неформальну сукню яскравих кольорів, як це було. Реакція маленьких дітей — благоговіння», — розповів Девід Сассун The Sunday Telegraph.

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Також вона неодноразово брала сукню з собою у різні поїздки до інших країн, доповнювала її різними прикрасами та аксесуарами — до неї багато що пасувало через велику кількість кольорів, які були у ній використані.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Ця денна сукня була пошита з синього крепдешина, вона мала високий круглий виріз, ліф із воланами, спідницю завдовжки до коліна та рукави-тюльпани. Дизайн був лаконічний, але жіночний. Оригінальність дизайну додавали складки тканини на талії.

Сукня принцеси Діани / © Getty Images

Сукня спочатку була пошита для її австралійського туру 1988 року, але Діану продовжували фотографувати в ній аж до 1992 року. Однак не всі позитивно сприймали це вбрання — через те, що вона досить часто його одягала, преса була засмучена повторами, а звичайних людей це збивало з пантелику — вони не розуміли зображення нові чи повторно використовуються в ЗМІ.

«Вона казала: “Мені постійно кажуть не носити її, але я люблю цю сукню, мою сукню турботи”. Звісно, Діана була першим членом королівської родини, яка порушувала усі правила», — говорив дизайнер сукні.

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Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images