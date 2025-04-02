Сукню Мерілін Монро продали за 78 тисяч доларів: що це за унікальне вбрання і який воно має вигляд

Мерілін Монро / © Getty Images

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1960 року акторка Мерілін Монро знялася у своєму передостанньому фільмі «Неприкаяні», який припав на один із найскладніших періодів у її житті. Під час роботи над картиною її шлюб із письменником Артуром Міллером розпався, проте вони продовжували працювати, оскільки він був сценаристом фільму.

Робота відбувалася в напруженій обстановці, оскільки Міллер постійно переписував сценарій, а Монро перебувала у стані сильної депресії, через що зловживала алкоголем і ліками. Також після закінчення знімань Монро та Міллер змушені були разом відвідувати заходи, присвячені картині. Під час однієї з пресконференцій акторка з’явилася на публіці у коктейльній сукні з принтом. Майже через 65 років від того дня це вбрання знову з’явилося на публіці — сукню продали з аукціону Julien’s Auctions 27 березня 2025 року за 78 тисяч доларів.

Сукня Монро була створена із покрашеного шовкового джерсі від Jean Louis. Вона має обтислий ліф із вручну зібраними та пришитими складками. Абстрактний принт містить пурпуровий колір та відтінки зеленого та коричневого. Ліф та спідниця підшиті шифоновим крепом. Сукня була скроєна і пошита спеціально для Мерілін.

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© Getty Images

Жан Луї Берто, автор вбрання, був художником з костюмів, нагороджений премією «Оскар». Він став першим художником з костюмів, який отримав екранні титри з назвою «Сукня від…», але прославився він на весь світ завдяки «голій» сукні Мерілін, ку вона одягла 19 травня 1962 року. Вона стало однією із найвідоміших суконь у попкультурі, проданою 2016 року за 4,8 мільйона доларів.

Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Associated Press Мерилін Монро / © Associated Press Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images Мерилін Монро і Джо Ді Маджіо / © Getty Images Мерилін Монро і Ів Монтан / © Getty Images Мерилін Монро і Артур Міллер / © Getty Images Мерилін Монро b Джо Ді Маджіо / © Getty Images Мерилін Монро і Джим Догерті / © Getty Images Мерилін Монро / © Getty Images