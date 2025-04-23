"Сукню турботи" принцеси Діани виставлять на аукціон за колосальну суму: що це за вбрання

Принцеса Діана / © Associated Press

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На торгах, що отримали назву Princess Diana’s Style & A Royal Collection, буде представлена ​​величезна колекція одягу та аксесуарів Діани, а також предмети одягу інших королівських осіб. За даними аукціонного дому, шанувальники зможуть зробити ставки на предмети одягу, які носили королева Єлизавета, Волліс Сімпсон, королева-мати та інші члени королівської родини, датовані ще 1800 роками.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

«Це данина поваги моді, королівській владі та стійкому впливу однієї з найзнакових фігур 20-го століття. Діана змінила образ британської монархії за допомогою одягу, використовуючи стиль як потужну форму комунікації, що виходить за рамки меж і поколінь. Її романтичні розчерки, витончені силуети та сміливий вибір кольорів були не просто естетичними — вони були заявами про автономію. Як вона одного разу запитала дизайнерів: “Яке повідомлення я передам, якщо одягну це?”, — йдеться у заяві аукціонного дому.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Одним із вбрань, які виставляють на торгах, буде так звана «сукня турботи».

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«Сукня було невід’ємною частиною робочого гардеробу Діани для офіційних візитів та публічних виступів», — сказав Мартін Нолан, співзасновник та виконавчий директор Julien’s, відзначаючи, що це один із самих історичних та значущих предметів на майбутніх торгах. Аукціонний дім оцінив сукню від 100 000–200 000 доларів.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана часто одягала цю яскраву сукню з рукавами-тюльпанами, коли відвідувала дітей, особливо хворих, — звідси і її назва. Створена сукня брендом Belville Sassoon.

Очікується, що ця сукня може побити торішній рекорд, коли вечірня сукня Діани 1985 року від Жака Азагурі була продана за колосальні 1,14 мільйона доларів.

Принцеса Діана / © Getty Images

© Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images