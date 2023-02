Сукня без кольору: яким було весільне вбрання Волліс Сімпсон і в чому його головний секрет

Герцог і герцогиня Віндзорські - дуже суперечливі особистості британської історії, життя яких оповите скандалами, грошима і зреченням від престолу, але варто відзначити ще одну особливість цієї пари - хороший смак. Едуард VIII і Волліс Сімпсон звикли жити в розкоші і добре одягатися, особливо славився смак герцогині, яка віддавала перевагу досить нестандартним вбранням і любила дорогі ювелірні прикраси, які часто обговорюються і сьогодні через незвичайні дизайни та унікальність, але було ще одне вбрання цієї пані який, на жаль, залишився непоміченим – весільний.

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Весілля Едуарда VIII та Волліс відбулося 3 червня 1937 року в Шато-де-Канді у Франції. Наречена, для якої цей шлюб став третім, одягла лаконічний образ від бренду Mainbocher, заснованого 1929 року модним американським кутюр'є Майном Руссо Богером. Бренд успішно працював у Парижі, а потім і у Нью-Йорку. На відміну від інших королівських наречених, які часто віддавали перевагу мереживам та пишним спідницям – її весільний образ був приталеним. Кравці приходили до Волліс додому, там же відбувалися й усі примірювання.

Через те, що знімки з весілля чорно-білі, існує помилкова думка, що сукня біла, але це не так. Насправді вбрання було виконане в ніжно-блакитному відтінку, який бренд спеціально розробив і створив для цього образу і назвав на честь герцогині - "Волліс". Такий відтінок був обраний, оскільки відповідав кольору очей замовниці, а також був не білим, ймовірно, так вона намагалася уникнути наступних скандалів, оскільки вже виходила заміж раніше.

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Але гарний колір сукні час не помилував - через роки вбрання змінилося до невпізнання і колись розкішний блакитний перетворився на бежевий через дефект стабільності барвника тканини. Наразі ансамбль має більш весільний вигляд, ніж у день урочистостей.

(Щоб побачити, який вигляд у сукні та аксесуарів сьогодні - гортайте галерею Instagram праворуч)

Весільний ансамбль складався з кількох речей: нижньої сукні-комбінації на тонких бретельках, довгої весільної сукні, жакета на ґудзиках, туфель на невисоких підборах, рукавичок та капелюха. Автором головного убору була французька модистка Каролін Ребу, капелюх вона виконала з соломи, декорувала пір'ям та тканиною, яка нагадувала ореол. Фати на ній не було, як і традиційної для королівської нареченої тіари. Туфлі були від бренду Georgette, а зробили їх у Парижі, теж на замовлення.

Едуард VIII та його дружина Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Розглядаючи вбрання Волліс більш детально можна помітити, що попри простоту, сукня насправді була дуже складного крою та продуманою до дрібниць. Наприклад, рукави сукні були значно довшими за рукави жакета, щоб демонструвати ґудзики на манжетах, також ідеально по фігурі була зроблена кожна виточка, а ось на плечах і комірі тканина була пошита по-особливому - ромбоподібно. Під грудьми у жакета та сукні шов був у формі серця, це ж повторювалося на горловині сукні та спідниці. Образ майбутня герцогиня доповнила брошкою з діамантами та сапфірами, сережками та масивним діамантовим браслетом Van Cleef & Arpels, також у неї на руці був тонкий браслет від Cartier із підвісками-хрестиками. Ще вона носила рукавички, які пошили так, щоб вона могла одягнути їх з обручкою.

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон / Фото: Associated Press

Збираючи весільний образ, Волліс дотримувалася старої традиції популярної в англомовних країнах, згідно з якою, щоб поталанило нареченій треба одягати щось старе, щось синє, в'язане та позичене. Звучить вона в оригіналі як вірш: Something old and something new, something borrowed and something blue. Чимось "старим" для неї було вінтажне мереживо пришите до білизни, "новим" - монета, викарбувана до коронації Едуарда VIII з його портретом, яку вона поклала в туфельку, "позиченим" - мереживна хустинка тітки Бессі, а ось "блакитним" був, власне, весь образ.

Волліс подарувала свою весільну сукню Метрополітен-музею у Нью-Йорку 1950 року. Вбрання ідеально демонструє моду 30-х років, а також є однією із найбільш копійованих весільних суконь того часу.

