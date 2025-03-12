Сукня Dior і тіара XIX століття: яким був весільний образ королеви Сільвії

12 березня 1976 року було офіційно оголошено про заручини Сільвії Зоммерлат і короля Швеції Карла XVI Густава. Весілля пара зіграла за три місяці – 19 червня 1976 року.

Сьогодні згадуємо день їхнього весілля та ту саму сукню, яку одягла цього особливого для себе дня наречена короля.

Того дня, коли було оголошено про їхні заручини, репортер SVT Клас Ельфсберг запитав короля про те, якою була їхня перша зустріч. І ось що відповів монарх.

Королева Сільвія і король Карл Густав / Фото: Getty Images

"Це було в Мюнхені на Олімпійських іграх 1972 року. Сільвія працювала там як розпорядниця. Ми зустрілися і, як люди завжди кажуть, щось просто "клацнуло" і відтоді продовжує клацати".

Весільна сукня

Від дня заручин до дня весілля минуло лише три місяці – підготовка до церемонії була швидкою. До вівтаря у Стокгольмському соборі наречена йшла в елегантній сукні з атласу кольору слонової кістки від Дому Dior з високим вирізом, довгими вузькими рукавами та знімним шлейфом завдовжки 3,6 метра. Шлейф не був новий – раніше його надівали дві сестри короля: принцеси Біргітта та Дезіре.

Весільна сукня королеви Швеції Сільвії, створена Марком Боаном, демонструється на виставці в Королівському палаці у Стокгольмі, 2016 рік / Фото: Getty Images

Вбрання нареченої може здатися простим, але це безпомилковий приклад французької високої моди в її найефективнішому прояві. Як пише kungligaslotten.se, кутюр'є Марк Боан розумів не лише те, що сукню одягне майбутня королева, але й те, що з огляду на особистість нареченої, її роль полягала в тому, щоб гармоніювати з характером власниці та підкреслювати його, а не конкурувати з ним. Гідність цього стильного вбрання підкріплена високоякісним матеріалом і тонкою майстерністю.

Весільна сукня королеви Швеції Сільвії, створена Марком Боаном, демонструється на виставці в Королівському палаці у Стокгольмі, 2016 рік / Фото: Getty Images

"Я не хотів створювати нічого складного чи модного. Я хотів створити щось просте, що відповідало б особистості майбутньої королеви", – сказав Марк Боан.

Весільна сукня королеви Швеції Сільвії, створена Марком Боаном, демонструється на виставці в Королівському палаці у Стокгольмі, 2016 рік / Фото: Getty Images

Весільна тіара та букет

Голову Сільвії прикрашала тіара королеви Жозефіни, створена 1809 року як весільний вінець. Вона була пов'язана разом з гілочкою мирта з куща, який кронпринцеса Маргарета – дружина майбутнього короля Густава VI Адольфа – привезла з собою з Англії на рубежі ХХ століття.

Крім тіари, на королеві також була мереживна вуаль середини XIX століття із Брюсселя, яка передавалася у спадок у сім'ї Бернадотів відтоді, як її привезла до Швеції королева Софія, німецька дружина короля Оскара II. Старовинну мереживну вуаль носили кілька королівських наречених.

Сільвія і король Карл Густав у день весілля / Фото: Associated Press

В руках у Сільвії був букет з орхідей, конвалій, мирта та жасмину, який зібрав флорист Марлен Препстер.

Раніше ми розповідали, яку каблучку король Карл Густав подарував у день заручин своїй коханій та чим вона була така особлива.

Сільвія і король Карл Густав у день весілля / Фото: Associated Press

Читайте також: