Сукня для "Мони Лізи": історія рожевого вбрання Жаклін Кеннеді та чому таке ж носила Одрі Гепберн

1963 року Джекі стала популярнішою у Франції через те, що привезла їхній шедевр на свою батьківщину, але зустрічала вона картину в копії сукні, яку створив французький модельєр.

За роки свого перебування в Луврі найвідоміша картина у світі "Мона Ліза", написана Леонардо да Вінчі, покидала музей лише тричі — 1911 року, коли Вінченцо Перуджа вкрав її та відвіз до Італії; 1963 року, коли вона вирушила до США; і 1974 року, коли її повезли до Японії. Кожна з цих поїздок викликала величезний резонанс та принесла їй ще більше популярності.

Ініціатором подорожі цього шедевра образотворчого мистецтва до Америки була тодішня перша леді Жаклін Кеннеді. Спочатку картина виставлялася у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні, а потім у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Повідомлялося, що за час експозиції Мону Лізу переглянуло близько 2 мільйонів людей.

Подія стала однозначно дипломатичним тріумфом для Жаклін та її чоловіка, який на той момент перебував на посаді президента третій рік, і зміцнила франко-американські відносини. Також подія підвищила їхню із чоловіком популярність усередині країни та за кордоном. А ось на честь відкриття виставки 8 січня 1963 року було організовано урочистий прийом для VIP-гостей, французьких представників та політиків. Того разу Джон Кеннеді виступив перед гостями з промовою.

На прийомі століття Жаклін з'явилася в рожевій вільній вечірній шифоновій сукні без бретельок. Вбрання для першої леді створив її особистий дизайнер Олег Кассіні.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Сукня також мала аплікацію з намистинами по всій довжині, оздоблення на подолі та невеликий шлейф. У зоні декольте сукню прикрашало драпування. Вбрання Кеннеді доповнила високою зачіскою, сережками з діамантами та високими білими рукавичками.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Сукня мала на фігурі першої леді витончений та елегантний вигляд, але попри це не була оригінальною. Насправді цю модель вигадав французький модельєр Юбер де Живанші і не в рожевому, а в жовтому кольорі. Точно в такій же сукні того ж 1963 року в журналі LIFE з'явилася акторка Одрі Гепберн, і, ймовірно, для неї ця сукня і була створена модельєром, оскільки вона була його музою та близькою подругою.

Audrey Hepburn photographed by Howell Conant for Life Magazine, 1962 pic.twitter.com/4gbUO5r3aO — Audrey Hepburn (@SoAudreyHepburn) January 4, 2021

Жаклін же мала слабкість до французьких модельєрів, але після того, як преса розкритикувала її за дорогий шопінг у Парижі під час президентської кампанії чоловіка, не могла дозволити собі купувати там вбрання, тим паче в статусі першої леді. Тому жінка замовляла точні копії французьких брендів в американських бутиках та свого особистого дизайнера Кассіні. Метою того, що її вбрання шилися у США, було здатися патріотичною американському електорату.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

2021 року сукня виставлялася в Метрополітен музеї в Нью-Йорку, в межах виставки, присвяченої вбранням Жаклін.

Сукня Жаклін Кеннеді під час виставки / Фото: Getty Images

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