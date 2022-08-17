Сукня-хабар: історія скандального вбрання Ніколь Кідман, яке прославило Джона Гальяно

Це одне із найвідоміших вбрань акторки, в яких вона з'являлася на червоній доріжці і тривалий час воно вважалося найдорожчим.

1997 року голлівудська зірка Ніколь Кідман разом зі своїм тодішнім чоловіком Томом Крузом відвідала церемонію вручення кінопремії "Оскар". Того року Круз був номінований у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Джеррі Магваєр", тому на червоній доріжці до нього була особливо пильна увага публіки та преси. Ніколь, також розуміючи інтерес до своєї персони, і те, що її фото з чоловіком з'являться у світській хроніці у всьому світі, вирішила зробити особливу ставку на образ, тому одягла на червону доріжку незвичайну сукню від Модного дому Dior.

Ніколь Кідман і Том Круз, 1997 рік / Фото: Associated Press

Автором вбрання акторки був модельєр Джон Гальяно, який буквально рік тому заступив на посаду креативного директора Модного дому Dior.

По суті Гальяно був у той період нікому невідомим, оскільки раніше лише рік пропрацював у Givenchy, і йому було важливо, щоб про нього говорили, адже це шлях до його успіху та успіху бренду, тому він запропонував Ніколь Кідман одягти на 69-ту церемонію премії "Оскар" вбрання з його нової кутюрної колекції. Акторка погодилася зробити рекламу дизайнеру, але не безкоштовно, а за 2 мільйони доларів. Таким чином, сукня голлівудської зірки протягом 15 років була найдорожчим вбранням в історії кінопремії (2012 року цей рекорд побила Дженніфер Лоуренс, коли вийшла на червону доріжку в сукні за 4 мільйони доларів).

Ніколь Кідман і Том Круз, 1997 рік / Фото: Getty Images

Вбрання Кідман було виконане з шовку у складному золото-зеленому відтінку, який прозвали колір шартрез через те, що він нагадував відтінок знаменитого французького лікеру. На сукні була квіткова вишивка в зоні декольте, а спину прикрашала сітка з люрексом, вишивка та китиці.

Ніколь Кідман і Том Круз, 1997 рік / Фото: Getty Images

З боків сукні було два високі розрізи, прикрашені хутром норки. Образ Ніколь доповнила сережками від Martin Katz з індійського жовтого золота, кількома браслетами на зап'ястях, зачіскою-пучком та яскраво-червоною помадою на губах. Також в образі були ретросумочка у стилі 20-х років та атласні туфлі від Manolo Blahnik.

Ніколь Кідман і Том Круз, 1997 рік / Фото: Getty Images

Коли Гальяно запропонував Кідман одягти це вбрання, він не прогадав, адже сукня стала сенсацією того вечора, але також не обійшлася і без скандалу. Той захід також відвідали дві відомі особи - комікеса Джоан Ріверс та її дочка Мелісса Ріверс, які висвітлювали образи зірок на червоній доріжці. Якщо Мелісса була вражена вбранням Ніколь і зазначила, що сукня створена Гальяно - це єдиний справді кутюрний образ на червоній доріжці, то її мати мала зовсім іншу думку. Джоан Ріверс була досить скандальною особистістю через те, що ніколи не підбирала слів і гостро висловлювалася у бік публічних персон. Того злощасного вечора під роздачу Ріверс-старшої якраз потрапила Ніколь. Комікеса зазначила, що колір сукні акторки невдалий і відверто називала його потворним, а коли Ніколь позувала з чоловіком для фото, вона заявила: "Я ненавиджу цей колір! Мене нудить від тебе", і імітувала блювотні позиви на камеру.

Але критика зіграла лише на руку Гальяно, про нього почали активно говорити в пресі, тому сміливо можна сказати, що ця золота сукня прославила дизайнера на весь світ. А саме вбрання неодноразово потрапляло у добірки найкрасивіших та найоригінальніших в історії "Оскара".

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