Сукня-хабар: історія скандального вбрання Ніколь Кідман, яке прославило Джона Гальяно

Це одне із найвідоміших вбрань акторки, в яких вона з'являлася на червоній доріжці і тривалий час воно вважалося найдорожчим.
1997 року голлівудська зірка Ніколь Кідман разом зі своїм тодішнім чоловіком Томом Крузом відвідала церемонію вручення кінопремії "Оскар". Того року Круз був номінований у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Джеррі Магваєр", тому на червоній доріжці до нього була особливо пильна увага публіки та преси. Ніколь, також розуміючи інтерес до своєї персони, і те, що її фото з чоловіком з'являться у світській хроніці у всьому світі, вирішила зробити особливу ставку на образ, тому одягла на червону доріжку незвичайну сукню від Модного дому Dior.
Автором вбрання акторки був модельєр Джон Гальяно, який буквально рік тому заступив на посаду креативного директора Модного дому Dior.
По суті Гальяно був у той період нікому невідомим, оскільки раніше лише рік пропрацював у Givenchy, і йому було важливо, щоб про нього говорили, адже це шлях до його успіху та успіху бренду, тому він запропонував Ніколь Кідман одягти на 69-ту церемонію премії "Оскар" вбрання з його нової кутюрної колекції. Акторка погодилася зробити рекламу дизайнеру, але не безкоштовно, а за 2 мільйони доларів. Таким чином, сукня голлівудської зірки протягом 15 років була найдорожчим вбранням в історії кінопремії (2012 року цей рекорд побила Дженніфер Лоуренс, коли вийшла на червону доріжку в сукні за 4 мільйони доларів).
Вбрання Кідман було виконане з шовку у складному золото-зеленому відтінку, який прозвали колір шартрез через те, що він нагадував відтінок знаменитого французького лікеру. На сукні була квіткова вишивка в зоні декольте, а спину прикрашала сітка з люрексом, вишивка та китиці.
З боків сукні було два високі розрізи, прикрашені хутром норки. Образ Ніколь доповнила сережками від Martin Katz з індійського жовтого золота, кількома браслетами на зап'ястях, зачіскою-пучком та яскраво-червоною помадою на губах. Також в образі були ретросумочка у стилі 20-х років та атласні туфлі від Manolo Blahnik.
Коли Гальяно запропонував Кідман одягти це вбрання, він не прогадав, адже сукня стала сенсацією того вечора, але також не обійшлася і без скандалу. Той захід також відвідали дві відомі особи - комікеса Джоан Ріверс та її дочка Мелісса Ріверс, які висвітлювали образи зірок на червоній доріжці. Якщо Мелісса була вражена вбранням Ніколь і зазначила, що сукня створена Гальяно - це єдиний справді кутюрний образ на червоній доріжці, то її мати мала зовсім іншу думку. Джоан Ріверс була досить скандальною особистістю через те, що ніколи не підбирала слів і гостро висловлювалася у бік публічних персон. Того злощасного вечора під роздачу Ріверс-старшої якраз потрапила Ніколь. Комікеса зазначила, що колір сукні акторки невдалий і відверто називала його потворним, а коли Ніколь позувала з чоловіком для фото, вона заявила: "Я ненавиджу цей колір! Мене нудить від тебе", і імітувала блювотні позиви на камеру.
Але критика зіграла лише на руку Гальяно, про нього почали активно говорити в пресі, тому сміливо можна сказати, що ця золота сукня прославила дизайнера на весь світ. А саме вбрання неодноразово потрапляло у добірки найкрасивіших та найоригінальніших в історії "Оскара".
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