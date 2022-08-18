Сукня із секондхенду: історія загубленого ексклюзивного вбрання принцеси Діани

Це вбрання протягом багатьох років зберігала у себе вдома працівниця секондхенду, а потім продала його за величезну суму грошей.

Кожне вбрання принцеси Діани викликало у її шанувальників захоплення, оскільки речі були ідеально пошиті для її фігури, часто були в єдиному екземплярі та відображали головні модні тренди того часу. Для королівських турів принцеса Уельська замовляла щоразу новий гардероб, іноді з урахуванням культурних традицій країни, до якої вона вирушала. Так, 1986 року, разом із чоловіком принцом Чарльзом, Діана у шестиденному турне відвідала країни Перської затоки, для якого над її гардеробом працювало кілька британських модельєрів.

Для візиту до Бахрейну Діана замовила довгу приталену сукню кольору слонової кістки, яку прикрашали рукави в стилі Leg Of Mutton (пишний біля плеча та вузький від ліктя до зап'ястя) розшиті стеклярусом Hand & Lock та невеликий бант на плечі, що нагадував кокарду.

Вбрання було виконане з шовкового крепу, на ньому не було глибокого декольте, а тільки виріз-човником, а також був невеликий шлейф, верх сукні нагадував болеро, надіте на затин. Авторами цього вечірнього вбрання стали модельєри Елізабет та Девід Емануель (Emanuel), які раніше розробили весільне вбрання принцеси.

Принцеса Діана, 1986 рік / Фото: Getty Images

Сукню Діана доповнила того вечора сатиновими туфлями, улюбленим макіяжем очей, виконаним блакитним олівцем, а також сережками-краплями з діамантів та перлів. Фінальним штрихом образу леді Ді стала тіара королеви Марії. Варто також зазначити, що такий дизайн сукні був розроблений, щоб покрити максимум тіла Діани та відповідати традиціям мусульманської країни, хоча голову принцеса вирішила все ж не покривати.

Принцеса Діана, 1986 рік / Фото: Getty Images

Сукня принцесою Уельською була одягнена лише один раз для бенкету в палаці Аль-Худайбія. Ймовірно, речі з тієї поїздки вона чи то віддала, чи вони зберігалися на території маєтку Майнд-Парк, власницею якого була близька подруга дитинства Діани Керолайн Твістон-Девіс, оскільки 1996 року це вбрання і ще кілька її речей були передані економкою маєтку в секонд-хенд під назвою Chameleon у Герефорді.

Швидше за все, перш ніж потрапити до магазину в Герефорді, сукня перебувала саме в будинку подруги, оскільки Діана була там постійною гостею та хрещеною матір'ю доньки Керолайн, Антонії. Для Уельської навіть було спеціально зарезервовано котедж на території.

Принцеса Діана, 1986 рік / Фото: Getty Images

Того ж року сукню придбала працівниця цього магазину, щоб одягти на мисливський бал - щорічний захід, який проводить клуб полювання на лисиць. Покупка жінці обійшлася лише у 200 фунтів, однак на бал вона її так і не одягла, бо вирішила, що вона аж надто ошатна. Сукню нова власниця склала в коробку і сховала у себе вдома. Нібито вона завжди знала, що сукня належала Діані, але її справжню цінність жінка зрозуміла лише після того, як побачила по телевізору документальний фільм про принцесу, де були кадри з її поїздки до Бахрейну.

Через 22 роки після покупки, 2018 року, сукня була виставлена на аукціоні Kerry Taylor Auctions та оцінена від 60 до 100 тисяч фунтів стерлінгів. Сама ж власниця аукціонного дому Керрі Тейлор, зізнавалася, що сукня Діани в результаті торгів спровокувала війну між анонімним приватним колекціонером та британським музеєм, перш ніж зрештою її виграв на торгах закордонний музей. До сукні додавався лист від одного з дизайнерів, що її створили, Елізабет Емануель, в якому підтверджується, що вона дійсно була пошита спеціально для леді Діани.

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