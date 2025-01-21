Сукня із заплутаною історією: що відомо про вбрання, яке скопіювала Іванка Трамп для балу

Старша дочка новообраного 47-го президента Америки Дональда Трампа стала зіркою інавгураційного балу Liberty Inaugural Ball, який традиційно проводився увечері 20 січня. Іванка Трамп вийшла на сцену, щоб станцювати зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером, у розкішній сукні білого кольору із чорною квітковою вишивкою на ліфі та спідниці.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Вбрання жінки було від Модного дому Givenchy і є копією культової сукні відомої акторки Одрі Гепберн. Ця сукня була розроблена Юбером де Жіванші для фільму 1954 року "Сабріна".

Відомо, що модельєр та акторка були друзями протягом усього життя, але їхнє знайомство та спільна історія розпочалися якраз під час роботи над цією картиною. Ця сукня вважається одним із перших великих спільних проєктів Живанші з Гепберн.

Сукня Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

Сьогодні ця сукня — одна з найкультовіших речей із кіно і безпосередньо символізує стиль Гепберн. За роль фільму "Сабріна" акторка отримала свій перший "Оскар", а також були відзначені премією й костюми.

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

Однак Юбер де Живанші "Оскар" не отримав за створення цього вбрання, оскільки його не вказали як костюмера. Нагороду забрала додому Едіт Гед, яка була вказана у титрах. Те, що Живанші співпрацював з нею і розробив для Одрі більшість вбрань, вона не згадала у своїй промові і протягом багатьох років стверджувала, що дизайни її і були створені у відділі костюмів Paramount, але натхненні роботами французького модельєра.

Протягом багатьох років вбрання ніхто не бачив, але потім його зовсім випадково виявили в скрині з речами, яка ледь не вирушила до Goodwill. Вона була у власності Деббі Рейнольдс, яка протягом багатьох років колекціонувала та зберігала голлівудські костюми й реквізит.

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

Проте нагадаємо, що Іванка надихається образами акторок Старого Голлівуду не вперше. Також вона носила копію вбрання Грейс Келлі з фільму "Впіймати злодія", яке для неї створили на замовлення.

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