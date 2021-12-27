Сукня Керрі Бредшоу за 80 тисяч доларів: згадуємо найдорожче вбрання із "Сексу і міста"

Ця сукня от кутюр увійшла в історію серіалу ще й як і найдраматичніша.

Шанувальники серіалу "Секс і місто", який розповідав про життя нью-йоркської колумністки Керрі Бредшоу та її подруг, точно пам'ятають останні серії цього шоу, в яких головна героїня з'являється у розкішній сірій сукні. У такому вбранні Керрі провела вечір у паризькому готелі, де чекала на свого нового коханого Олександра Петровського. Чоловік прийшов надто пізно, і під час його очікування героїня просто заснула на ліжку, вечір був зіпсований, стосунки пари не клеїлися, а в неймовірному вбранні дівчину нам показали лише кілька хвилин, але цей образ став найепічнішим з усіх вбрань у серіалі.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто"

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто"

Сукня була створена брендом Versace і коштувала близько 80 тисяч доларів, тому сміливо можна сказати, що за всю історію серіалу ця сукня стала найдорожчою. Також вона була неймовірно великою і важкою, але була улюбленицею костюмерки Патриції Філд. Вона говорила, що їй дуже подобалося те, як сукня буквально накрала все ліжко, коли Керрі лягла на нього, адже те, що красива дівчина з зачіскою і в неймовірно розкішній сукні сидить у номері й чекає коханого, який за нею не приходить, має особливо сумний вигляд. Таким чином, Філд підкреслила драматизм моменту.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто"

Вбрання було виконане у попелясто-блакитних, золотих та сірих відтінках. Спідниця була величезною та з незвичайною круглою аплікацією, а також з плісуванням. Сценарист серіалу Майкл Патрік Кінг розповідав, що не уявляв, як Керрі мала б привезти це вбрання до Парижа з Нью-Йорка, але Патриція Філд стояла на своєму: "Зрештою, це ж Versace".

Сукня Versace із серіалу "Секс і місто" / Getty Images

Читайте також: