Сукня-мем Анджеліни Джолі: що відомо про розкішне вбрання від Versace, яке зірка одягала на "Оскар"

Анджеліна Джолі хоч і зіграла у безлічі фільмів і має багато кінонагород, все ж таки Голлівуд підкорила перш за все завдяки своєму смаку, стилю та красі (ну ще скандалам, але сьогодні ми говоримо про моду). Зірка неодноразово з'являлася на червоних доріжках у неймовірно красивих сукнях, які вже багато років потрапляють у добірки найкрасивіших образів усіх часів.

Але все ж є одне вбрання акторки, про яке говорили найбільше. Йдеться про чорну оксамитову сукню від Versace. Вона не була першою її сукнею від цього бренду, Джолі вже довіряла Донателлі свої виходи на червоні доріжки, зокрема прем'єри тих фільмів, які зробили її успішною акторкою, але все ж жоден з її образів не викликав такого фурору.

Цю гарну сукню акторка одягла 2012 року на церемонію вручення премії "Оскар", але тоді вона її не отримувала, а вручала в категорії "Найкращий оригінальний сценарій", також того вечора її тодішній партнер Бред Пітт був номінований на нагороду, але образ Анджеліни затьмарив усі його кінодосягнення.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Сукня була без бретелів, з важкого оксамиту. Верх був прикрашений складкою, а спідниця драпуванням, яке переходило в не дуже довгий шлейф. Але головною особливістю вбрання став високий розріз, який повністю відкрив ногу зірки. Образ акторка того вечора доповнила прикрасами від Neil Lane, клатчем від Jaime Mascaro та яскравим макіяжем з акцентом на червоних губах. Пітт віддав перевагу класичному чорному костюму від бренду Tom Ford.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Але після появи пари на червоній доріжці про Джолі говорили не лише через красу сукні, а через її дивну позу в ній. Акторка так намагалася ефектно позувати у вбранні, що трохи перестаралася. Ймовірно, причиною такого позування стала широка спідниця, а акторка ж хотіла демонструвати розріз.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Але це все було вже не важливо, адже того ж вечора образ акторки став мемом, а її права нога зажила своїм життям і у неї навіть з'явився аккаунт у Twitter @AngiesRightLeg (наразі він уже видалений).

Мем із ногою актриси

Мем із ногою актриси

Мем із ногою актриси

Мем із ногою актриси

Мем із ногою актриси

Але це ще не все. Також вбрання Джолі порівнювали зі знаменитою картиною, написаною американським художником Джоном Сарджентом 1884 року під назвою "Портрет мадам Ікс". На портреті зображена паризька світська красуня Віржинія Готро у чорній оксамитовій сукні (до речі з нею порівнювали і вбрання Джолії Робертс із "Красуні").

Картина "Портрет мадам Ікс", 1884 рік / Фото: Getty Images

Та попри жарти, класичний вибір сукні все ж вплинув на модний світ. По-перше, знамениті красуні точно зрозуміли, що випинати ногу із сукні не варто, а, по-друге, вона популяризувала високі розрізи, повернуло в моду класичне просте чорне вбрання та оксамит.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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