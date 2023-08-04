Сукня модниці в стилі "ревливі двадцяті": що відомо про незвичайний весільний образ матері Єлизавети II

У цій сукні вона зовсім не була схожа на традиційну королівську наречену, але образ на всі сто відсотків відповідав бурхливій моді того часу.

Зазвичай вбрання королівських наречених пишні, ефектні і обов'язково доповнені дорогоцінною тіарою, але 23-річна леді Єлизавети Боуз-Лайон вирішила вибрати сучасніший для того часу образ у стилі флепер, який уособлював "ревливі двадцяті". Розглядаючи її вбрання, можна однозначно відзначити, що молода британська аристократка стежила за модними тенденціями.

Єлизавета Боуз-Лайон та принц Альберт / Фото: Getty Images

Сукня, в якій Єлизавета стала дружиною принца Альберта, була вільною, зручною та ідеально відповідала моді 1920 років, головною характерною рисою якої була сукня-чохол — пряма, неприталена, із заниженою талією, без акценту на грудях.

Весільна сукня на перший погляд здається дуже простою, але це не зовсім так. У той час вечірні вбрання та вбрання для важливих заходів переважно виготовлялися з легких та тонких тканин, таких як шовк, тюль, шифон, та обов'язково прикрашалися вишивкою, в якій використовувалися лелітки, бісер, стеклярус та мереживо. Відставати від моди наречена явно не хотіла, її весільну сукню було виконано з шифонового муара — це тканина, на якій є незвичайний відлив, що нагадує візерунок дерева чи хвилі. Також тканина сукні була не білою, а кольору слонової кістки, такий відтінок вибрали спеціально, щоб вона поєднувалася зі шматочками фламандського мережива, подарованого їй королевою Марією та зі шматочками срібної лами з аплікацією, які в результаті пришили у вигляді горизонтальних та вертикальних смуг.

Весільна сукня Єлизавети Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Також до сукні була пришита смужка старовинного брюссельського мережива, яке нібито належало родині Єлизавети протягом кількох поколінь. Спереду сукня була розшита бісером, перлами та срібною ниткою, мала квадратне декольте та короткі рукави.

Весільна сукня Єлизавети Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Авторкою цієї сукні була Елізабет Гендлі-Сеймур — лондонська модельєрка та придворна кравчиня. (Пізніше вона створила і коронаційну сукню Єлизавети 1937 року).

Весільна сукня Єлизавети Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Під час створення дизайну Гендлі-Сеймур надихалася вбраннями французького модельєра Жанни-Марі Ланвін, які подобалися нареченій, та середньовічними італійськими сукнями. Також вона відштовхувалася від побажання замовниці, яка хотіла щось "легке та м'яке".

Розмальована вручну ілюстрація з французького модного журналу Art-Gout-Beaute, на якій показані дві вечірні сукні від дизайнерів Jeanne Lanvin і Beer, обидві довгі, із заниженою талією, одна з чорного атласного крепу з корсажем з троянд на поясі, інша з крепу золотого кольору з обробкою блискітками та двошаровою спідницею, Париж, 1923 рік. / Фото: Getty Images

Єлизавета доповнила свою сукню дуже довгою фатою з мереживом. Носила вона її без тіари і трохи приспустивши на чоло. Таке рішення теж було продиктовано модою для того часу, адже багато дівчат носити бандо на лобі, прикрашали їх квітами, пір'ям, а також любили капелюхи-клош. Такі головні прикраси добре поєднувалися з модними на той час короткими стрижками "долі-сістер" з хвилею та прикрасами у стилі ардеко.

Саме тому закріпила Єлизавета фату за допомогою вінка і прикріпила до нього білі троянди, що символізували дім Йорків, ймовірно тому, що на той момент її наречений носив титул герцога Йоркського, а сама вона після весілля отримала титул Її Королівської Високості герцогині Йоркської. Тіару вона не одягла, тому що в той час вони вийшли з моди (з цієї причини на весілля жодну таку прикрасу їй не подарували). Єлизавета віддала перевагу намисту з двох ниток перлів — вони теж були дуже модними (флепери переважно носили перли, ця прикраса на довгій нитці була частиною образу).

Вінтажна ілюстрація 1920-х років, на якій три моделі позують у модному одязі того часу в стилі флеппер / Фото: Getty Images

Цікаво, що на відміну від багатьох інших весільних вбрань королівських наречених, які зберігалися в секреті практично як державна таємниця, сукня Єлизавети не охоронялася. Представників преси спеціально запросили подивитися її сукню та інші вбрання, розроблені для церемонії, за три дні до свята, а ескіз було надруковано в газетах зранку в день весілля.

Єлизавета Боуз-Лайон та принц Альберт / Фото: Getty Images

Ця проста і пряма сукня Єлизавети Боуз-Лайон дуже незвичайна і змушує замислитися, чи обрала б вона більш помпезне і ефектне вбрання, якби знала, що в майбутньому стане королевою Великої Британії, враховуючи те, що надалі її стиль змінився і вона любила з'являтися на публіці ефектно і дорого одягненою: носила хутра, діаманти та розкішні тіари.

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