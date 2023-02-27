Сукня на день народження: що відомо про вбрання Dior, яке перетворило принцесу Маргарет на ікону моди

Принцеса Маргарет Роуз – молодша дочка короля Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон, а також сестра покійної британської королеви Єлизавети II. Вона пішла з життя ще 2002 року, але запам'яталася багатьом своїм бунтарським характером, трагічною історією кохання та любов'ю до розкоші. Бунтівна принцеса любила дорогі прикраси, дизайнерські сукні і на відміну від своєї старшої сестри, яка мала підтримувати британських дизайнерів, могла дозволити собі одягатися у найкращих світових кутюр'є, до яких входив і Крістіан Діор.

Дружба Маргарет та бренду Dior розпочалася після її першої поїздки до Європи у квітні 1949 року. Тоді, у свої 18 років, вона місяць провела в Італії та Швейцарії, а потім у травні вирушила до Парижа. У перервах між оглядом визначних пам'яток столиці Франції принцеса відвідала кілька кутюр'є, серед яких були: Жан Дессес, Жак Фат, Едвард Моліно та Крістіан Діор. На той час бренд Dior був відносно молодим, оскільки дизайнер відкрив свій Модний дім лише 1947 року та запустив першу колекцію з назвою New Look, яка миттєво зробила революцію у світі моди. Мабуть, Маргарет багато чула про популярність дизайнера-новатора, бо стає клієнткою бренду і замовляє кілька вбрань.

Відомо, що Діор відкрито захоплювався стилем Маргарет і всіляко лестив їй, але це й не дивно, адже на той час вона була однією з його перших відомих британських клієнток, та ще й сестрою королеви. Тому після свого першого модного шоу в Лондоні дизайнер організував приватний показ у посольстві Франції для членів королівської родини, зокрема для Маргарет і королеви Єлизавети II. Хоча бренд дизайнера користувався популярністю в повоєнні роки, не виключено, що посприяла цьому якраз Маргарет, яка носила його речі.

Принцеса Маргарет та Крістіан Діор, 1951 рік / Фото: Getty Images

Те, що британська принцеса одягалася у модних та сучасних паризьких дизайнерів, і зокрема у Dior, сприяли тому, що вона стала іконою моди. Речі у бренду вона купувала до самої своєї смерті, але серед усіх її вбрань було те, яке запам'яталося найбільше — ніжна сукня з асиметричними плечима та пишною спідницею.

Цю приголомшливу бальну "сукню Попелюшки" Маргарет замовила у Dior 1951 року на свій 21 день народження. Подібні сукні були представлені в колекції весна-літо під назвою Oblique, але саме це вбрання дизайнер створив для Маргарет на індивідуальне замовлення.

Сукня принцеси Маргарет на виставці / Фото: Associated Press

Зроблена сукня з шовкової органзи та атласу. Спочатку вона була ніжно-кремового відтінку, але згодом потемніла, як і багато старих вбрань з ніжних світлих тканин. Верх сукні дуже оригінальний, оскільки має одну бретельку, яка плавно перетікає в шифоновий ліф. А ось друга бретелька опущена і створює враження, ніби вона спала з плеча, трохи його оголивши.

Обкладинка італійського тижневика Epoca із зображенням британської принцеси Маргарет, графині Сноудон. 2 серпня 1953 рік / Фото: Getty Images

Також у сукні була пишна спідниця, що складається з семи шарів тканини, зібраних на талії в невеликі складки, вони являють собою внутрішній шар шовку, три шари сітки та два шари органзи. Саму ж талію прикрашав білий пояс із пряжкою. У вигляді декору на сукні була вишивка золотистими нитками, рафією, дерев'яними ґудзиками, кристалами, лелітками, перламутром та бусинами. Що цікаво, вона не була суцільною, а насправді є конструктором і складається з корсажа та спідниці, які просто одягаються окремо та фіксуються на талії кнопками.

Цю сукню британська принцеса одягала кілька разів. Вперше вона позувала у незвичайному вбранні для портрета на честь свого 21-го дня народження, який зробив знаменитий фотограф Сесіл Бітон у Сандрінгемському палаці 1951 року. А потім з'явилась у ньому на святкуванні. Через кілька місяців Маргарет знову одягла сукню, але вже на благодійний вечір у Парижі, де вона була серед почесних гостей.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Образ принцеси того разу доповнювали високі рукавички, діамантова тіара Cartier Halo (у ній через багато років з'явилася в день свого весілля Кейт Міддлтон), набір прикрас у вигляді кольє та браслетів, а також гламурний клатч.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Щодо дизайну сукні, то він вважається сучасним для того часу. Діор у ті роки намагався відійти від спрощеної військової моди, а також акцентувати увагу на тонких таліях.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Також незвичайно було і те, що дизайнер використовував синтетичні матеріали, які у вбраннях от кутюр практично не застосовувалися у 1950-ті. Існує навіть історія, згідно з якою Маргарет, побачивши сукню, жартома відзначила, що декор на ній нагадує картопляне лушпиння. Проте, пізніше вона назвала її своєю улюбленою сукнею і, ймовірно, так і було, оскільки принцеса зберігала бальне вбрання протягом сімнадцяти років, перш ніж подарувала його Лондонському музею 1968 року, де воно зберігається і до цього дня.

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