Сукня-несмак, яка стала культовою: що відомо про джинсове вбрання Брітні Спірс

Брітні Спірс безумовно є попіконою, адже вона мала величезний вплив на музику, подарувавши нам такі хіти Oops! I Did It Again, Baby One More Time і Toxic, але говорячи про її внесок у культуру, багато хто чомусь упускає і те, що вона носила. А Брітні за роки своєї активності змінила чимало образів і багато її сценічних костюмів, вбрань з червоної доріжки і навіть аутфітів з прогулянок протягом понад 20 років є зразками для наслідування не лише шанувальниками, а й зірковими колегами. Одним із палко обговорюваних луків Спірс, про який не перестають писати і навіть повторюють його на Гелловін, є її джинсове вбрання.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

У довгій джинсовій сукні без бретельок, з декольте-серцем та шлейфом Спірс з'явилася 2001 року на щорічній церемонії MTV Video Music Awards.

Вбрання було зроблено в техніці печворк, а доповнила дівчина його джинсовою сумкою з гламурною ручкою, металевим поясом, а також браслетами на зап'ястя та кольє з кристалами. Компанію їй на червоній доріжці склав її тодішній бойфренд Джастін Тімберлейк, який теж з ніг до голови одягнувся у джинс.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Це вбрання з клаптиків Брітні було створено спеціально для церемонії художниками з костюмів Куртом і Бартом (Kurt and Bart), а джинсовий смокінг Джастіна — Стівеном Герштейном. Спочатку образ дуже критикували і висміювали, але артистів це не бентежило, адже вони одягнулися так заради жарту. Тоді Брітні і Джастін навіть не підозрювали, що їхнє джинсове вбрання стане культовим і буде одним із найзнаковіших і незабутніх образів нульових. Через роки після появи на червоній доріжці Брітні вирішила згадати цей джинсовий парний лук у своїй книжці "Жінка в мені". Співачка написала, що розуміє, що він був несмаком і зізналася, що одягнутись таким чином була її ідея — вона запропонувала поєднати "денім з денімом" дізнавшись, що Джастін планує прийти на захід у джинсах — "Ми повинні відповідати одну одному!" — сказала вона.

"Спочатку, чесно кажучи, я подумала, що це жарт", — пише Брітні. "Я не думала, що мій стиліст зробить це, і я ніколи не думала, що Джастін зробить це зі мною. Але вони обоє пішли ва-банк.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Також співачка додала, що під сукнею носила спеціальний корсет, який стягнув її талію.

"Мій корсет так сильно затягнув мене під джинсовою сукнею, що я мало не впала", — сказала вона про свій образ. "Я розумію, що це було несмаком, але це також було по-своєму чудово, і я також рада бачити, що її пародіюють як костюм на Гелловін".

