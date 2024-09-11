"Сукня помсти": хто зі знаменитих жінок ставив вбраннями колишніх на місце

Багатьом здається, що мода — це лише одяг, який нічого не означає, проте історія знає дуже багато випадків, коли відомі жінки ставили вбраннями своїх колишніх на місце. Буквально через деякий час після розлучень і розставань вони з'являлися на публіці в розкішному вбранні, яке ставало сенсацією і посланням у дусі "дивися, що ти втратив".

Нижче пропонуємо подивитися на вбрання, яке вже увійшло в історію, як "сукні помсти".

Принцеса Діана

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Getty Images

Звичайно, це найвідоміша "сукня помсти" в історії. 29 липня 1994 року принцеса Діана з'явилася на вечері Vanity Fair. Авторство сукні належить грецькій дизайнерці Крістіні Стамболіан. Сукня була виготовлена з важкого чорного оксамиту, мала відкриті похилий плечі і декольте-серце. Поділ був асиметричним, а від талії тягнувся легкий шифоновий хвіст, що спадав на її витончені стегна.

У пресі вбрання назвали сукнею помсти, оскільки вона одягла її того ж дня, коли вийшло скандальне інтерв'ю її чоловіка Чарльза, в якому він заявив про свої стосунки з Каміллою Паркер-Боулз.

Наталі Портман

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Голлівудська акторка вирішила взяти приклад із британської аристократки, коли її шлюбу настав кінець. Після того, як стало відомо про зраду її чоловіка Бенджаміна Мільп'є, акторка з'явилася на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!". На ній була чорна мінісукня з імітацією спідньої білизни під низом. Вигляд у вбрання був дуже зухвалим.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Після звістки про розлучення з Беном Аффлеком Дженніфер з'явилася на кінофестивалі в Торонто у срібній сукні з вирізами з боків. Сукня від Tamara Ralph була розкішна і смілива, а також демонструвала публіці, що Лопес позбавилася татуювання, яке набила на честь Бена.

Мерая Кері

Мерая Кері / Фото: Getty Images

1997 року співачка та "королева Різдва" з'явилася на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у сексуальному чорному топі та відповідній спідниці з розрізом.

Тоді вона щойно оголосила про своє розлучення з чоловіком Томмі Моттолою. У своїх мемуарах 2020 року Мерая написала, що Моттола здійснював "паралізуючий контроль" над нею під час їхніх стосунків, і що їхній шлюб "майже задушив мене до смерті", перш ніж вона пішла.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Відома модель покинула чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда одразу після того, як дізналася про його зраду. Через місяць після подання заяви на розлучення Емілі відвідала вечірку на честь 50-річчя журналу W у прозорій блискучій сітчастій сукні від Tory Burch.

Читайте також: