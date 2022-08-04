Сукня помсти: історія короткого чорного вечірнього вбрання принцеси Діани

Одного разу принцеса Уельська одягла на світську вечерю неймовірну сукню, яка в результаті увійшла в історію як її найскандальніше вбрання.

Стосунки принцеси Діани і принца Чарльза не були простими — подружжя по-справжньому ніколи не кохало одне одного, сварилося і багато часу проводило не разом. І якщо Діана продовжувала грати на публіці дружину, то принц Чарльз не дуже приховував свій роман із Каміллою Паркер-Боулз, із якою відновив спілкування 1986 року, про що відкрито заявив в інтерв'ю 29 липня 1994 року.

Того ж вечора, коли вийшло інтерв'ю Чарльза, його ще дружина Діана з'явилася на вечері, організованій журналом Vanity Fair для збору коштів галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах. Спочатку леді Ді відхилила запрошення на цей захід, але коли в богемному світі почали ходити чутки, що Чарльз розповів в інтерв'ю, принцеса за два дні вирішила прийняти запрошення.

І незважаючи на те, що подружжя роз'їхалося ще за два роки до виходу цієї програми, Уельську явно зачепила така поведінка Чарльза. Біограф Діани Сара Бредфорд писала, що леді Ді "прикинулася байдужою" до інтерв'ю. Однак далі був жест, який показав протилежне.

На вечері Vanity Fair принцеса Уельська з'явилася у розкішній короткій чорній сукні авторства грецького дизайнера Крістіни Стамболіан. Сукня була сповнена важкого чорного оксамиту, мала відкриті похилі плечі і декольте-серце. Поділ сукні був асиметричним, а від талії тягнувся легкий шифоновий хвіст, що спадає на її витончені стегна.

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Getty Images

Доповнила образ Діана чорними колготками, елегантними туфлями Manolo Blahnik та квадратним клатчем. З прикрас Уельська одягла сережки-краплі з перлами, улюблений чокер та браслет. Також вона зробила ефектний яскравий макіяж та червоний манікюр.

Діана розуміла, що після заяв Чарльза увага до її особи подвоїться і на заході буде багато фотографів, які бажають зробити її фото. Тому щойно автомобіль зупинився, вона швидко вийшла, привіталася з організатором заходу лордом Палумбо і пішла до галереї. Це зайняло менше хвилини, але принцеса показала тоді не лише своїм чином, а й поведінкою, що вона не зламана. Наступного дня наряд Уельської, ясна річ, опинився у всіх газетах під назвою "сукня помсти", "я покажу тобі", "зміїний коктейль" і все таке. Британці вірили, що цим розкішним вбранням Діана вирішила втерти носа невірному чоловікові.

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Associated Press

Підтвердилася теорія про помсту принцеси після того, як дизайнер наряду розповіла, що сукня була придбана Діаною ще 1991 року за 900 фунтів, але вона не наважувалась його одягати раніше, оскільки вважала надто сміливою. У книжці The Diana Chronicles Стамболіан порівняла тоді ту ситуацію з балетом "Лебедине озеро", зазначивши, що її клієнтка не хотіла бути Одеттою, вона зіграла того вечора чорного лебедя Оділлію.

"Вона хотіла мати вигляд на мільйон доларів. І їй це вдалося", — розповіла про одне з інтерв'ю колишня стилістка Діани Ганна Гарві.

1997 року сукня була виставлена на аукціоні серед інших предметів одягу Діани і продана за 39098 фунтів стерлінгів, які пішли на благодійність.

Принцеса Діана, 1994 рік / Фото: Getty Images

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