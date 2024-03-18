Сукня "прибиральниці": згадуємо найяскравіший образ Наомі Кемпбелл, який вона одягла на громадські роботи

Супермодель вирішила отримати вигоду з жахливої ситуації за допомогою моди і допомогла їй у цьому одна гламурна і дуже дорога сукня.

Наомі Кемпбелл – одна з найхаризматичніших, привабливих і впевнених у собі топмоделей, що коли-небудь виходили на подіум. Вона отримала статус супермоделі 90-х, дружила і була музою Джанні Версаче, а її батьком часто називали модельєра Аззедіна Алайю, який опікувався нею від 16 років. Але, окрім грандіозної кар'єри, Наомі ще й мала проблеми з гнівом, наркотиками та алкоголем. За словами самої жінки, вона почала вживати речовини, коли їй було 23 роки, задля розваги, тобто ще в 90-х роках.

Серйозні проблеми із самовладанням призвели до того, що вже на момент 2000-х років Кемпбелл неодноразово була звинувачена у скоєнні актів насильства щодо співробітників, асистентів та інших осіб. Одним із найгучніших випадків подібного характеру став її напад на хатню робітницю — 42-річну Анну Сколавіно вранці в Нью-Йорку.

Напад

2006 року, приблизно між 8-8:30 ранку, 36-річна Наомі Кемпбелл почала шукати джинси, які хотіла одягнути на телешоу Опри Вінфрі. Вона покликала свою хатню робітницю Сколавіно, але та не змогла знайти річ. Наомі звинувачує жінку в крадіжці, а коли та заявила, що не має наміру терпіти образу і розвернулася до Кемпбелл спиною — розлючена модель кинула їй у голову мобільний телефон.

Після інциденту хатній робітниці довелося звернутися до лікарні Ленокс Гілл, де їй наклали чотири скоби. Потім вона заявила на колишню роботодавицю до поліції. Наомі була взята під варту невдовзі після того, як поліція прибула у лікарню до постраждалої. Потім відбувся суд, на якому відома модель повністю визнала провину, але заявила, що все ж таки не хотіла поранити свою робітницю і це був просто нещасний випадок.

"У мене була квартира на Парк-авеню, 500. Ана Сколавіно була моєю робітницею. Вранці 30 березня 2006 року я кинув у квартиру мобільний телефон. Мобільний телефон вдарив Ану. Це був нещасний випадок, бо я не збиралася її бити. Мені повідомили, що Ана постраждала, і я жалкую про це", — сказала вона на суді.

Зірка погодилася на п'ять днів громадських робіт, курси з управління гнівом та оплату лікарняних рахунків у розмірі 363,32 долара для Анни Сколавіно.

Покарання та сукня

Згідно з рішенням суду, супермодель мала працювати в Департаменті санітарії Нью-Йорка протягом п'яти днів. Так одна з найгламурніших і найвідоміших жінок світу, яка ще вчора виходила на подіум Мілана та Парижа, тепер прямувала підмітати підлогу на складі.

"Я приїжджаю о 7:50 і заходжу на склад повз натовп журналістів, що вишикувалися в чергу вздовж дороги завдовжки близько 100 футів, на кшталт подіуму", — згадувала пізніше жінка.

Щодня Наомі з'явилася перед фотографами, які чекали її на вулиці, у брендовому вбранні та на підборах. Однак одного дня вона одягнулася у штани-сафарі, черевики та майку, яку доповнила коротким пальтом та кепкою. У руці тоді вона несла величезну сумку Hermes, у якій був сюрприз, що став найзнаковішим, пафоснішим і найгламурнішим за всю її кар'єру.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Після відбування покарання модель переодяглася у срібну сукню і гордо продефілювала у ній до автомобіля.

"Я хочу піти звідси з високо піднятою головою. Я хочу виходити у світ стильно, а мода – це те, чим я займаюся вже 21 рік. Це те, що я люблю. Отже, закінчивши роботу, я одягаю розшиту сріблом сукню от кутюр Dolce & Gabbana, яку вранці поклала до сумки", — сказала вона.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

На Кемпбелл була довга сукня на тонких бретельках повністю усипана стразами, а також прикрашена вишивкою та декором у вигляді леліток, бісеру та кристалів.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Сукня мала два шари: перший багато декорований; другий із тонкого чорного тюлю. Образ вона доповнила босоніжками на підборах, кольє на шиї, перукою з коротким волоссям та коштовностями. Також головною прикрасою цибулі став срібний металевий корсет на талії з замком, що стирчав.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Цей випадок стався 23 березня 2007 року, а всього місяцем раніше, на Тижні моди в Мілані, сукня в якій вона йшла з Департаменту санітарії Нью-Йорка, була представлена на подіумі.

Модель продефілювала у цій сукні 22 лютого 2007 року під час показу Dolce & Gabbana осінь-зима.

Модель йде пудіумом під час показу Dolce & Gabbana осінь-зима 2007 / Фото: Getty Images

Попри жахливий інцидент, через який постраждала людина, але надмірну увагу громадськості, Кемпбелл змогла обернути ситуацію на свою користь, а також зробити чудову рекламу нової колекції Dolce & Gabba. Сукню зірка зберігає до цього дня.

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