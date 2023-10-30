Сукня, що зробила з Кароліни Еррери зірку: історія весільного вбрання Керолайн Кеннеді

Ця гламурна сукня була пошита у кращих традиціях моди 80-х років і приховувала в собі кілька сентиментальних деталей, доданих на згадку про покійного батька нареченої.

Венесуельсько-американська модельєрка Кароліна Еррера є однією з найвідоміших представниць модної індустрії, яка за багато років своєї кар'єри одягала найвідоміших жінок у світі, серед яких були і голлівудські зірки, і перші леді. Проте неймовірна слава прийшла до бренду цієї жінки, коли вона пошила весільну сукню для представниці однієї з найвідоміших сімей Америки – доньки застреленого президента Джона Кеннеді.

25-річна Керолайн Кеннеді вийшла заміж за 41-річного Едвіна Шлоссберга 19 липня 1986 року в Массачусетсі. Церемонія була закритою і багато деталей весілля трималися в суворому секреті, щоб захистити приватне життя молодят. Однак відомо, що проводилася вона в милій невеликій католицькій церкві Богоматері Перемоги в Сентервілі, а потім для святкування гості перемістилися до маєтку Кеннеді в Гаянніс-Порті, де минув прийом. Враховуючи досвід родини Кеннеді, охорона на заході була жорсткою, проте деякі подробиці з нього все ж були відомі, оскільки фотографів до церкви таки підпустили.

Керолайн з'явилася перед самою церемонією в білій сукні з довгим шлейфом. Вбрання для дівчини ексклюзивно створила Кароліна Еррера. Відомо, що мати Керолайн – Жаклін Кеннеді-Онассіс – була прихильницею бренду, тому попросила дизайнерку зробити весільну сукню для своєї доньки.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

Враховуючи, що перший показ бренду Carolina Herrera відбувся 1980 року, поява представниці клану Кеннеді у вбранні від цієї марки в день свого весілля додала бренду особливої популярності. Також це було перше настільки важливе й масштабне замовлення для дизайнерки.

Подробиці створення вбрання особливо не розголошувалися, проте відомо, що наречена співпрацювала з дизайнеркою під час його розроблення. Можна помітити, що сукня зроблена за класичною модою 80-х років: у неї короткі рукави-ліхтарики, квіткова аплікація у верхній частині, занижена талія та елегантний круглий виріз. Також вбрання мало оздоблення тонким мереживом на довгому 6-метровому подолі. Що ж до спідниці, то вона була пишною, а саме вбрання пошите зі щільної шовкової тканини, характерної для бренду Carolina Herrera. На голові у нареченої була велика квіткова шпилька, до якої кріпилася довга фата з тюля, теж розшитого квітами, а в руці вона несла невеликий букет із білих орхідей.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

На перший погляд, образ здається дуже лаконічним, але в нього Керолайн заклала дуже багато таємних символів. Ліф сукні та фата були розшиті білими трилисниками, які були сентиментальною даниною ірландському походженню батька нареченої. У вухах вона мала сережки з діамантами й перлами, які початково були подарунком її батька матері, мабуть, вона їх позичила у неї для свята.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

Також помітний сентиментальний елемент весілля – блакитні волошки – були улюбленими квітами президента Кеннеді. Вони зображені на сукнях подружок нареченої, також із них були букети, вінки, бутоньєрки та прикраси в їхньому волоссі. Волошки прикрашали піджаки шаферів і близьких родичів нареченої. Також у блідо-блакитному кольорі були пояси на вбраннях дівчаток-квіткарок. Церква й територія біля неї були прикрашені живими квітами.

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