Сукня-скандал: історія вбрання з декольте, яке леді Діана одягла для першого світського виходу

Сьогодні стиль леді Діани вважається класичним і навіть культовим, адже багато її суконь та інших вечірніх образів дуже активно обговорювалися в пресі за її життя і продовжують це робити і сьогодні. Але серед усіх її вбрань було те, яке отримало статус скандального ще до її грандіозного весілля зі спадкоємцем британського престолу.

Принц Чарльз і 19-річна леді Діана Спенсер оголосили про свої заручини у лютому 1981 року, і це викликало небувалий ажіотаж у ЗМІ у всьому світі. Діана була юною, ніжною і дуже миловидною дівчиною, яка хоч і росла в аристократичній сім'ї, але не дуже була обізнана про те, який вигляд має мати наречена майбутнього короля, адже раніше вона була звичайною вихователькою дитячого садка.

Після заручин у леді Спенсер мав бути її перший вихід у світ у новому статусі - нареченої принца. Для цього заходу, ясна річ, потрібне було вбрання і пішла вона за ним у студію подружжя дизайнерів Елізабет і Девіда Емануель, які пізніше пошили їй знамениту весільну сукню з пишними рукавами та спідницею.

Прийшовши до майстерні, леді Ді повідомила їм: "Я йду в дуже-дуже розкішне місце". Дизайнери мали запропонувати молодій дівчині щось легке, елегантне і миле, можливо, в пастельних відтінках, але Діана побачила чорне вбрання - сукню без бретельок.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

Вона була зроблена з шовкової тафти, мала невеликий шлейф, а ліф прикрашали зухвалі волани з лелітками, які були дуже модними на той час. У вбрання принцеса закохалася з першого погляду, хоча призначалося воно не для неї, а для іншої клієнтки ательє. Коли Діана приміряла сукню, вона була дуже гарною на ній, адже чорний красиво поєднувався з її світлою "порцеляновою" шкірою, волоссям та блакитними очима.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

Діана думала, що сукня ідеально підійде для її першої світської появи, адже чорний – це класика та елегантність. Але все ж, оскільки з'являтися з голими плечима було не прийнято, Елізабет та Девід пошили для неї ще й накидку.

"Я отримала цю чорну сукню від Емануелів, і подумала, що все гаразд, тому що дівчата мого віку носили такі сукні. Я не оцінила, що тепер мене вважають королівською леді, хоча у мене була лише каблучка на пальці, а не обручка. Чорний для мене був найрозумнішим кольором, який тільки можна було носити у 19 років. Це була справжня доросла сукня", - сказала вона для своєї автобіографічної книжки "Діана: її правдива історія", написаної Ендрю Мортоном.

Леді Діана / Фото: Associated Press

У цій сукні у світ Діана вийшла 9 березня 1981 року. Того вечора разом із нареченим вона відвідала галаконцерт у Голдсмітс-холі в Лондоні, організованого на підтримку Королівського оперного театру. Коли принцеса з'явилася на публіці – охнули всі, окрім Чарльза.

"Я пам'ятаю, як зайшла до кабінету мого майбутнього чоловіка, і він сказав: "Ти не підеш у цій сукні, чи не так?" Я відповіла: "Так, піду". А він сказав: "Це чорне! Але тільки люди в жалобі носять чорне!".

Леді Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Члени британської королівської сім'ї повинні дотримуватися безлічі правил і протоколів стилю, зокрема не носити чорний колір, оскільки він традиційно використовується на похороні. Діана, як бачимо, цього не знала і її не попередили. Також у той вечір вона дуже нервувала, адже в неї було дуже обмежене уявлення про те, як слід триматися члену королівської родини, і вона завмирала від страху, як би нареченому не довелося за неї червоніти.

"Це були жахливі миті", - зізнавалася вона.

Ще одним моментом, що бурхливо обговорювався, було декольте. Так, дизайнери пошили для леді Ді накидку, щоб прикрити плечі, але все ж таки декольте було досить глибоким і конфуз з ним трапився, коли аристократка виходила з машини - вона нахилилася і знімки зроблені фотографами в той момент були наступного дня скрізь.

"Ми не подумали, що станеться, коли Діана вилазитиме з машини і нахилиться", - зізналася пізніше дизайнерка Елізабет Емануель у своїй книжці "Сукня для Діани".

Однак саме цей невдалий досвід навчив Діану надалі прикривати груди клатчем перед виходом з автомобіля і таких неприємних історій з декольте більше не траплялося.

Леді Діана / Фото: Associated Press

Але повертаючись до чорної сукні, також зазначимо, що багато британців сприйняли цю її появу позитивно, а сам образ привернув увагу багатьох модних журналістів того часу. Вважається, що її вихід у світ став початком нового стилю Діани - сміливого, елегантного, сучасного і жіночного. Вона порушувала королівський протокол потім ще неодноразово, одягаючи чорне, але саме цей випадок започаткував становлення її як ікони моди.

Леді Діана, Грейс Келлі, принц Чарльз / Фото: Associated Press

"Ми стали свідками народження ікони моди на наших очах", - сказала Елізабет Емануель британському Vogue. Також вона розповіла, що громадськість та преса були настільки прив'язані до Спенсер того вечора, що наприкінці галаконцерту навіть не оголосили фінальну суму, яку зібрали. Цю частину заходу перенесли на наступний день.

Елізабет Емануель і сукня Діани / Фото: Associated Press

Це вбрання леді Ді зберігала досить довго, поки 1997 року не вирішила його продати на аукціоні Christie's, разом з іншими речами, які нагадували їй про її жахливий та нещасний шлюб. Гроші від продажу вирушили до Онкологічного фонду Королівської лікарні Марсдена та Фонду боротьби зі СНІДом.

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