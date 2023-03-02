Сукня спокусниці: що відомо про вбрання Мерілін Монро, яке зробило із неї секс-символ

Ця сукня та образ акторки в ній викликали такий фурор, що після виходу фільму Монро стала дуже популярною.

Зазвичай у кіно Мерілін Монро грала дуже наївні ролі "дурненьких білявок", проте 1953 року, який став одним із найуспішніших в її кар'єрі, акторка вперше з'явилася в нуарному трилері. Фільм, знятий Генрі Гетевеєм, отримав досить просту назву "Ніагара", але Монро в ньому дісталася головна роль.

На початок знімань у цій картині Мерілін та її візажист Аллан Снайдер саме розробили її новий імідж: дугоподібні брови, бліда шкіра, яскраво-червоні губи й родимка біля них. Водночас волосся в акторки було коротким, освітленим та укладеним у бездоганні локони. І саме в цьому образі вона з'являється в "Ніагарі", і він ідеально вписується, адже Мерілін грає фатальну жінку з нещасною долею, яка замислює вбити свого чоловіка.

Ця роль є однією з найприголомшливіших і найспокусливіших у кар'єрі акторки, зокрема через один образ –яскраво-рожеву сукню, яка зрештою стала легендарною. Про це вбрання говорять не так часто, як про сукню з фільму "Джентльмени віддають перевагу білявкам", але все ж вона також варта уваги.

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Розробили вбрання художники з костюмів Дороті Джикінс та Чарльз Ле Мера. В ньому героїня Монро з'являється на вечірці на базі відпочинку та проводить на екрані лише кілька хвилин. Жінка виходить сама з будинку і прямує до програвача. На тлі решти акторів фільму образ героїні має яскравий і дуже відвертий вигляд, проте він не вульгарний.

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Сукня має глибоке декольте, похилі плечі, вона ідеально сидить на фігурі. На грудях – невеликий бант, а під грудьми – трикутний виріз.

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Образ доповнений позачасовими великими золотистими сережками та босоніжками. На плечі Мерілін накинула білу вуаль.

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Мерілін Монро у фільмі "Ніагара", 1953 рік / Фото: скриншот з відео

Сьогодні образ має доволі повсякденний вигляд, але в 50-х від нього був інший ефект, це навіть обіграли в самій картині: "А чому б тобі не купити таку сукню?" – запитує один із персонажів фільму у своєї супутниці. – "Щоб мати таку сукню, потрібно підбирати собі багатенького чоловіка вже від 13 років", – відповідає дівчина.

Відомо, що для фільму костюмери придумали два варіанти цієї сукні – червону й рожеву.

Мерілін Монро в червоній сукні на примірюванні / Фото: Getty Images

Врешті для знімань було використано саме рожеву сукню, оскільки в ній акторка була більш спокусливою, і колір гарно поєднувався з відтінком її шкіри.

Мерілін Монро в червоній сукні позує для рекламних фото / Фото: Getty Images

Червону сукню було вирішено використовувати для рекламних фотосесій і презентацій фільму.

Мерілін Монро в червоній сукні на плакаті фільму / Фото: Getty Images

Як результат, "Ніагара" справив неймовірне враження, а завдяки ефектним образам та акценту на розкішній фігурі героїні (у фільмі часто показували її досить довгі проходи зі спини) Мерілін Монро стала секс-символом і додала собі популярності. Сама ж рожева сукня також вплинула на моду і стала "вірусною" – копії вбрання дуже активно виготовлялися і продавалися в усіх універмагах. Навіть сьогодні, через десятиліття після виходу фільму, можна зустріти безліч схожих вбрань як у масмаркеті, так і в колекціях люксових брендів.

Читайте також: