"Сукня Траволта": що відомо про найрозкішніше і культове вбрання принцеси Діани

Багато з вечірніх образів принцеси Уельської Діани, які вона носила у 1980 та 1990 роках, залишаються актуальними і сьогодні, адже були підібрані зі смаком, а створювали їх одні з найкращих модельєрів того часу.

Але все ж таки однією з найвідоміших, знаменитих і дорогих залишається розкішна темно-синя сукня принцеси, яку вона вперше одягла в листопаді 1985 року на галавечерю в Білий дім.

Тієї осені Діана відвідала США разом із чоловіком принцом Чарльзом на запрошення тодішнього президента Рональда Рейгана і першої леді Ненсі Рейган. Для вечірнього заходу вона обрала довгу темно-синю сукню фасону "рибка" з драпуванням та опущеною лінією плеча.

Принцеса Діана, принц Чарльз, президент Рональд Рейганом та його дружина Ненсі / Фото: Associated Press

Автором вбрання є британський кутюр'є Віктор Едельштейн, який у ті роки створив для неї не одну сукню. Співпрацювати з ним, під час приватної консультації з приводу гардероба та стилю, порекомендувала Діані на початку 1980 року Анна Гарві, яка на той час працювала заступницею редактора Vogue.

Модельєр Віктор Едельштейн / Фото: Getty Images

Сам Едельштейн пізніше згадував, що замовлення надійшло від принцеси просто у його майстерні. Якось Діана прийшла до нього і побачила бордову версію сукні і попросила зробити для неї таку саму, тільки у темно-синьому кольорі, мабуть, щоб добре поєднувалася з сапфірами, які вона дуже любила, і кольором її очей.

Примірювання вбрання відбувалося в її особистих апартаментах у Кенсінгтонському палаці. Нібито після цього принцеса була так захоплена кінцевим результатом, що поспішила показати сукню своєму чоловікові принцу Чарльзу і він сказав, що вона у ній має чудовий вигляд і вона буде ідеально поєднуватися з коштовностями. Правда це чи ні – невідомо, адже у пари були не прості стосунки, проте цю історію дизайнера ніхто не спростовував.

Коли Діана одягла цю гарну сукню на захід у Білий дім, всі погляди були прикуті тільки до неї, але потім сталося те, що зробило цей образ і той вечір історичними – молодий актор Джон Траволта, який теж був на заході, запросив принцесу потанцювати. Фотографії пари, яка танцює у вестибюлі під музику з його фільму 1977 року "Лихоманка суботнього вечора" розлетілася наступного дня по всіх газетах, а сукня британки стала відомою, як "сукня Траволта".

Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Associated Press

Сам актор досі згадує той вечір і каже, що міг би намалювати цю сукню з пам'яті, адже вона була особливою. А ось запропонувала актору запросити леді Ді на танець тодішня господиня вечора – перша леді Ненсі Рейган.

"Я ніяк не очікував, що мене попросять потанцювати з принцесою Діаною! Все відбувалося ніби уві сні. Підходжу до неї, торкаюся плеча, прошу потанцювати. Вона повертається і, побачивши мене, так чарівно і трохи сумно усміхається, приймає моє запрошення. Ось ми танцюємо. Як у казці", – розповідав в інтерв'ю Джон Траволта.

Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Протягом життя Діана досить часто одягала "сукню Траволта" для світських появ, а також позувала в ній для свого останнього портрета, який зробив лорд Сноудон (колишній чоловік принцеси Маргарет). Але незадовго до загибелі в автокатастрофі 1997 року вона продала її на знаменитому благодійному аукціоні Christie's. Гроші отримані після продажу вирушили до Онкологічного фонду Королівської лікарні Марсдена та Фонду боротьби зі СНІДом.

Сукні принцеси Уельської на аукціоні Christie's у Нью-Йорку до продажу / Фото: Getty Images

Придбала вбрання жінка з Флориди на ім'я Морін Дункель за 100 тисяч фунтів стерлінгів (на сьогодні це приблизно 122 тисячі доларів), а також ще дев'ять інших суконь, які раніше належали принцесі. "СукняТраволта" стала тоді найдорожчою із проданих на аукціоні. У колекції Дункель вбрання зберігалося досить довго, але 2011 року жінка збанкрутувала, тому змушена була виставити це вбрання та інші придбання, які належали Діані на аукціон, але продати "сукню Траволта" (і ще шість образів принцеси) у неї тоді не вийшло.

Сукня принцеси Уельської на аукціоні Christie's, Нью-Йорк / Фото: Getty Images

Лише через кілька років, 19 березня 2013-го, колекціонерці та аукціоністці Керрі Тейлор вдалося продати це приголомшливе оксамитове вбрання з аукціону в Лондоні за 240 тисяч фунтів стерлінгів. Ціна була приголомшливою, тому сукня стала найдорожчим лотом, виставленим на аукціон. Вбрання купив неназваний чоловік, повідомлялося лише, що він "британський джентльмен, який купив сукню як сюрприз, щоб підбадьорити свою дружину".

Плаття принцеси Діани під час аукціону Керрі Тейлор / Фото: Associated Press

Однак через роки вбрання знову виставили на продаж. 2019 року сукню продали за 264 тисячі фунтів стерлінгів благодійної організації Historic Royal Palaces, яка дбає про королівські пам'ятні речі. Після цього вона увійшла до королівської колекції і зараз належить палацу.

Сукня принцеси Діани / Фото: Associated Press

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