Сукня, яка прославила модельєра Елі Сааба: історія ефектного образу Голлі Беррі для "Оскара"

Творіння дизайнера для Голлі стало одним із культових вбрань червоної доріжки "Оскара", адже від дня, коли вона його одягла минуло вже 20 років, а сукня ще на слуху, нею захоплюються і постійно додають у добірки найкращих образів церемонії.

Нині ім'я ліванського модельєра Елі Сааба знають усі, оскільки у його розкішних сукнях з вишивкою бісером та паєтками виходять заміж принцеси та моделі, а також різні знаменитості з'являються на червоних доріжках найпрестижніших церемоній. Однак так було не завжди, і прорив цього дизайнера стався 2002 року, коли його клієнткою стала акторка Голлі Беррі.

Того року Голлі була номінована на "Оскар" за роль у фільмі "Бал монстрів". 24 березня вона пішла додому із золотою статуеткою, ставши першою темношкірою жінкою в історії удостоєною цієї нагороди за виконання головної ролі у фільмі. Але також її поява на червоній доріжці зробила зіркою дизайнера Елі Сааба, який створив її особливе вбрання.

Сукня Голлі була виготовлена з двох видів тканини бордового відтінку. Верх був з тонкої прозорої сітки, яку прикрашала аплікація у вигляді лілей і листя, а ось спідниця з тафти гарно переливалася, була приталеною, довгою і мала трохи асиметричний крій в зоні стегон. Ззаду спідниця сукні була додатково прикрашена тканиною, яка перетікала у невеликий шлейф.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Ця сукня була першим вбранням, яке Сааб створив для доріжки "Оскара" і моментально прославився, адже наступного дня після церемонії акторка була у всіх ЗМІ і говорили не лише про її перемогу, а й про її ефектне вбрання. У дизайнера одразу з'явилося багато нових замовлень, а вже через рік, у травні 2003-го, Французька федерація кутюр'є запросила Еллі стати членом їхньої організації, і вже у липні того ж року він показав свою першу колекцію от кутюр у Парижі.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

"Голлі Беррі зробила ім'я Elie Saab популярнішим... їй вдалося вивести ім'я Elie Saab на міжнародний ринок. [Вона] причина, через яку мій бренд злетів", - сказав якось він, розмірковуючи.

Сьогодні ж покази романтичних розкішних суконь дизайнера відбуваються на Тижнях високої моди в Парижі, а його бізнес включає також парфумерію, взуття, сумки і весільні сукні.

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