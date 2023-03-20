Сукня, яка зробила з Мерілін Монро зірку: що відомо про біле вбрання акторки

1955 року на екрани вийшов один із найуспішніших фільмів Мерілін Монро - романтична комедія "Сверблячка сьомого року". Саме в цьому фільмі знаменита білявка грає в білій плісованій сукні, яка в результаті стала однією з найвідоміших і найкультовіших в історії кіно. Але сцена, в якій вбрання з'являється, вплинула безпосередньо на особисте життя зірки.

Попри те, що на екрані Мерілін Монро грала зокрема наївні ролі, через що до неї приклеївся образ "дурненької білявки", у житті вона, звичайно ж, такою не була. Мерілін була досить закритою людиною з непростою особистою історією та схильністю до депресій. 1950 роки стали вдалими для кар'єри акторки, адже в цей період життя вона знялася у найбільшій кількості фільмів.

1954-го вона розпочинає роботу у фільмі "Сверблячка сьомого року", заснованого на п'єсі 1952 року. За сюжетом фільму, головний герой – одружений чоловік – видавець дешевих 25-центових кишенькових книжок із Нью-Йорка, переживає кризу середнього віку. Монро у фільмі грає його сусідку-красуню, яка стає об'єктом сексуальних фантазій для героя. Коли дружина чоловіка їде на відпочинок, він починає загравати з сусідкою та запрошує її в кіно.

Після сеансу пара виходить з кінотеатру, на вулиці дуже спекотно, тому героїня Монро стає на вентиляційну решітку метро, ​​щоб відчути потік холодного повітря від поїзда, що проїжджає в підземці. У фільмі в цей момент демонструють лише хтивий погляд головного героя і ноги його супутниці, але під час знімань сцени, які проводилися в Нью-Йорку, був реальний фурор.

Мерілін Монро / Фото: Giphy.com

На акторці була та сама сукня, яку сьогодні впізнає кожен. Знімання відбувалися о першій ночі, на розі Лексінгтон-авеню та 52-ї вулиці. Попри те, що сцена здається дуже простою, її знімали 14 разів. Заради резонансу студія Fox запросила журналістів, 100 фотографів, а також напередодні розпустила чутку про появу Монро, тому навколо знімального майданчика зібралося близько 5 тисяч зацікавлених глядачів, які ніяк не давали зняти момент із сукнею – коли віяв вітер і спідниця акторки підіймалася, усі навколо (а це в основному були чоловіки) починали кричати "Вище! Вище!" і свистіти.

Мерілін Монро / Фото: Associated Press

Також на зніманнях був другий чоловік Мерілін – бейсболіст Джо Ді Маджо. Стосунки у пари не клеїлися і були на межі розлучення. Чоловік був ревнивим і владним, громадську увагу на задерту спідницю дружини і крики чоловіків навколо, його дуже розлютили, тому він залишив майданчик, вважавши цю сцену ексгібіціоністською. Відомо, що після того, як Мерілін повернулася після роботи до готелю St. Regis, подружжя дуже посварилося в їхньому номері 1105. Через три тижні після інциденту, Монро повернулась з Нью-Йорка до Каліфорнії і подала на розлучення, лише після дев'яти місяців шлюбу з Джо.

Але попри сумний кінець любовної історії, сукня зробила свою справу – ефектні кадри знаменитої блондинки опинилися на перших шпальтах усіх газет, що додало популярності їй і, звичайно, самому фільму. А ось після того, як стало відомо, що пара розлучається, у Daily News вийшла стаття із заголовком "Мерілін розлучилася з Джо через сексуальні фотографії". Звичайно ж, це теж було на користь майбутньому фільму.

Мерілін Монро та Джо Ді Маджо / Фото: Getty Images

Однак через крики фанатів тоді зняти нічого повноцінно так і не вдалося, тому Fox побудували точну копію нью-йоркської вулиці вже в Голлівуді, де в результаті і був завершений момент із сукнею, що летить.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Одразу після закінчення роботи над цією картиною Монро їде з Голлівуду, відкриває власну продюсерську студію і починає судові позови зі студією Fox Film Corporation через її низькі гонорари та заявляє, що "втомилася від тих самих старих сексуальних ролей". У пресі знову скандал, його дуже активно висвітлюють, акторка виставляється не в найкращому світлі. Це все викликає ще більший інтерес до фільму, який виходить на екрани влітку 1955 року. "Сверблячка сьомого року" стала єдиною роботою Монро, випущеною цього року, а комерційний успіх фільму (6 мільйонів доларів) принесла саме сцена в білій плісованій сукні, яка вважалася на той момент дуже пікантною і гаряче обговорювалася. Користуючись моментом навколо скандалів в особистому житті акторки, судах розглядів та інтересу до сукні, Fox пішла на невеликий прийом – розмістила фото з Нью-Йорка на постерах до фільму.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Величезна реклама фільму з Мерілін Монро на Таймс-сквер, 1955 рік / Фото: Getty Images

Автором цього легендарного вбрання є стиліст, костюмер та друг (і згідно з деякими плітками навіть коханець) Мерілін – Вільям Травілла. Він створив для акторки дуже багато кінообразів, але цьому не надавав особливого значення, називаючи його "ця дурна маленька сукня".

Вбрання є коктейльною сукнею кольору слонової кістки, виконаною з плісованої тканини. Фасон був дуже простим: V-подібне глибоке декольте, легка спідниця, підкреслена талія, лаконічний декор у вигляді кількох смужок тканини під грудьми та маленький, практично непомітний бантик. Декольте було оформлено американською проймою та галтером. На спині у сукні є застібка-блискавка, а ззаду на галтері – крихітні ґудзики.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Такий фасон одягу був дуже модним для 50-х років, тому недивно, що Травілла вибрав саме його. На фігурі акторки він мав лаконічний, однак дуже привабливий вигляд. Але більше ніж хотіла, акторка не показала, коли сукня розвівалася, адже завбачливо одягла під вбрання дві пари трусів.

Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Після смерті Мерілін 1962 року Травілла зберігав сукню разом з іншими вбраннями акторки. Далі вбрання опинилося в колекції акторки та колекціонерки Деббі Рейнольд, яка за її власними словами, купила його за 200 доларів ще 1971 року. Спочатку вона планувала відкрити музей, де були б виставлені всі її цінні знахідки, але, перебуваючи на межі банкрутства, вона вирішила розпродати більшу частину колекції 2011 року. Серед виставлених на продаж лотів була і біла сукня з фільму "Сверблячка сьомого року". Вбрання продали на аукціоні за 4,6 мільйона доларів плюс один мільйон комісійних, що в сумі становило 5,6 мільйона доларів. Виграшна ставка була зроблена телефоном, і тепер сукня перебуває у приватній колекції – новий таємничий власник вбрання залишився невстановленим.

Також Травілла зберігав ескіз сукні, яку після його смерті продали на аукціоні за 50 тисяч доларів.

Ескіз сукні Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Найбільше образ із фільму "Сверблячка сьомого року" вплинув на образ самої Монро. Через десятиліття після прем'єри кокетлива біла сукня стала символом самої акторки, а її образ у цьому вбранні є частиною попкультури: її зображали у фільмах, малювали, створювали скульптури, статуї, інсталяції, відтворювали у фотосесіях та кліпах.

Статуя Мерілін Монро в Чикаго / Фото: Associated Press

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