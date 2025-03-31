Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Реклама

Вибір Модного дому

Через багато років після весілля пари ми знаємо, що Меган мала кілька варіантів вбрання для свого знаменного дня (ходили чутки, що сукня може пошити Ralph & Russo, Burberry і Oscar de la Renta), але вона обрала прославлений французький Модний дім Givenchy через один важливий фактор.

Будучи відданою прихильницею гендерної рівності, коли Меган зустріла дизайнерку Клер Вейт Келлер, першу жінку артдиректорку Givenchy, вона зрозуміла, що британська дизайнерка – саме те, що потрібно.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Кенсінгтонський палац тоді повідомив, що Меган похвалила "елегантну естетику, бездоганне пошиття та невимушену манеру поведінки" дизайнерки. Водночас Меган та Вейт Келлер розробили тепер уже культову, просту білу сукню, яку Меган одягла до вівтаря у каплиці Святого Георгія 2018 року. На відміну від минулих королівських весільних образів, які часто включали мереживо або були прикрашені камінням, дизайн сукні набув класичного, мінімалістичного стилю, що дуже сподобалося майбутній герцогині.

Реклама

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Одкровення дизайнерки

Вже пізніше дизайнерка розповіла, що робота над сукнею зайняла 3900 годин і відбулося аж вісім примірювань. У вінчального вбрання був незвичайний виріз "човник", його обрали, оскільки Меган дебютувала із цим вирізом на інших офіційних заходах ще до весілля. Також сукня мала рукави три чверті, які додавали нотку "витонченої сучасності", — пише видання brides.com.

Клер Вейт Келлер / © Associated Press

У день весілля наречена доповнила свою приголомшливу сукню від Givenchy фатою, вона була вишита 55 квітами, що представляють 53 країни Співдружності та діамантовою тіарою-бандо, створену 1932 року для королеви Марії. Її нареченій позичила королева Єлизавета II.

Що про сукню сказала королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі / © Getty Images

Бабуся принца Гаррі дуже любила свого онука і без вагань підтримала його в бажанні одружитися з американською акторкою. Але сукню, в якій Меган Маркл йшла до вівтаря не схвалила. Говорили, що Єлизавета II вважала недоречним надто білий колір вінчального вбрання нареченої, оскільки акторка була розлучена і раніше вже була одружена (за голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном від 2011 до 2013 року).

Анна Вінтур була в захваті

Анна Вінтур та Меган Маркл / © Associated Press

Головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур також висловилася про весільне вбрання Меган. Вона похвалила герцогиню Сассекську за вибір вбрання. "Вона була вишуканою, шикарною, дорослою. Я подумала, що вона мала фантастичний вигляд", — сказала пані Вінтур.

У сукні був секрет

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Відомо, що в образі кожної нареченої має бути щось синє (чи блакитне). Дизайнерка Клер Вейт Келлер розповіла, що в поділ сукні Меган була вшита синя тканина, про яку знала тільки наречена. Це був не просто шматок синьої тканини, а матеріал із сукні, в якому Меган з'явилася на першому побаченні з принцом Гаррі. Це було дуже продумано та романтично.

Писали і про плагіат

Пильні журналісти знайшли фотографії іншої принцеси та її весілля і почали порівнювати два образи. Йшлося про принцесу Анжелу з Ліхтенштейну, афро-панамського походження. Вона вийшла заміж за принца Ліхтенштейна Максиміліана 2000 року.

Меган Маркл та принцеса Анджела / © Associated Press

42-річна Анджела виходила заміж у лаконічній сукні з вирізом "човник", дизайн якої придумала сама, поєднуючи його з тіарою і не дуже довгою білою фатою. Скромний та дуже лаконічний образ вийшов. Кажуть, Меган та Клер Вейт Келлер могли надихатися і цим образом зокрема.

Читайте також:

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press