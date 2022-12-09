Сукня, яку ніхто не бачив: модельєрка Елізабет Емануель відтворила яскраве вбрання принцеси Діани

Принцеси Діани немає з нами вже 25 років, але завдяки людям, які були з нею добре знайомі, постійно вдається дізнатися про неї щось нове. Тепер свою історію розповіла модельєрка Елізабет Емануель.

Після виходу серіалу "Корона", який не є біографічним, а лише заснований на житті королівської родини, багато хто міг подумати, що Діана Спенсер була похмурою чи тишком. Проте творчиня її легендарної весільної сукні – британський модельєрка Елізабет Емануель – запевнила в недавньому інтерв'ю, що це зовсім не так.

Емануель розповіла Associated Press, що Діана була дуже життєрадісною та веселою дівчиною і те, що показали в серіалі зовсім не відповідає дійсності. Також вона зізналася, що сама із захопленням дивилася три перші сезони серіалу, але ось, коли в ньому з'явилася леді Ді, дизайнерка дуже розчарувалася в цьому шоу.

З Діаною Елізабет спілкувалася досить добре і часто бачилася, адже, окрім весільного вбрання, вона шила для неї й інші образи, в яких принцеса з'являлася на публіці.

За її словами, створення сукні на замовлення – тривалий процес, що вимагає кількох примірювань, що дає клієнту та дизайнеру багато часу для розмови. І впродовж часу, які вони проводили разом, Діана здавалася щасливою, енергійною молодою жінкою, а не тихою дівчинкою, яку зображує "Корона". Також вона зазначила, що якби у житті майбутньої принцеси справді були проблеми на той час, вони б знали про це.

Щоб показати, що Діана не була такою, як її показали в серіалі, Елізабет Емануель вирішила відтворити сукню, яку пошила для леді Спенсер 1981 року. Це була яскраво-малинова сукня з рюшами на комірі, спідниці та рукавах.

"Я просто хочу показати, що Діана була веселою, оптимістичною і чудовою людиною", – каже дизайнерка.

Модельєрка Елізабет Емануель відтворила сукню принцеси Діани / Фото: Associated Press

Вбрання підкреслювало струнку фігуру Діани, її сміливість у виборі суконь, гарний смак та її яскраву натуру. Цю сукню вона одягала лише за кілька днів до свого весілля з Чарльзом на вечірку у Букінгемському палаці, але фото у вбрання немає, оскільки тоді був інший час і телефонів з камерами ще ні в кого не було, і на приватну вечірку фотографи не запрошувалися

"Це копія сукні, в якій леді Діана в той час була на балу, який був всього за два дні до королівського весілля. Так що це була дуже захоплива подія. І вона хотіла чогось дійсно ефектного і привабливого для того вечора, тому що весь світ збирався бути на тій вечірці", — сказала Емануель.

Модельєрка Елізабет Емануель відтворила сукню принцеси Діани / Фото: Associated Press

Також дизайнерка зазначила, що перед весіллям Діана дуже схудла і хотіла підкреслити свою нову та струнку фігуру ефектним вбранням, тож захотіла приталений фасон.

Модельєрка Елізабет Емануель відтворила сукню принцеси Діани / Фото: Associated Press

Емануель створила копію сукні для власного архіву за ескізами, які вона зробила понад 40 років тому.

Модельєрка Елізабет Емануель відтворила сукню принцеси Діани / Фото: Associated Press

Сукня пошита з блискучої атласної тафти. Але ось що трапилося з оригінальним вбранням вона не знає, як і те, чи воно взагалі зберігся.

Модельєрка Елізабет Емануель відтворила сукню принцеси Діани / Фото: Associated Press

Ще вона зазначила, що в серіалі все ж таки є один правдоподібний момент – те як вони показують еволюцію стилю принцеси – від кардиганів і бантів, які вона носила, коли вона вперше вийшла на публіку, до пишних бальних суконь із воланами і, нарешті, до того, як вона стала світовою іконою моди в образах від Versace, Dior та Chanel. І це при тому, що виросла дівчина в селі і спочатку не дуже була схожа на аристократів з Лондона.

"Це був світ полювання, стрілянини та риболовлі, де пальто Barbour та гумові чоботи були повсякденним одягом", – каже Елізабет.

Тому, щоби вписатися в новий світ британського принца, Діані довелося добре постаратися. Елізабет вважає, що дуже допоміг молодій дівчині на той час хороший смак. Але ось відправною точкою, коли Діана вирішила кардинально зміниться, стала якраз ця смілива малинова сукня з рюшами, яка задала тон її майбутньому стилю.

Читайте також: