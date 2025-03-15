Сукня з бантиками, яка здивувала всіх: весільне вбрання Мейбл Віссе-Сміт — коханої принца Нідерландів

Наречена обрала для церемонії сукню, що запам'яталася і була не схожою на жодне інше вбрання принцес.

У принцеси Нідерландів Беатрікс три сини — Віллем-Александр, Фрізо, граф Орансько-Нассауський та Костянтин-Крістоф. Кожен із принців одружився на розкішному весіллі у своїй рідній країні, яке викликало величезний інтерес громадськості та преси. Пропонуємо згадати, якими були у день свого весілля принц Йоган Фрізо — середня королівська дитина, а також його кохана Мейбл Віссе-Сміт.

Вони оголосили про заручини у червні 2003 року, але уряд країни виступив проти схвалення парламентом цього шлюбу. Причина була в минулих стосунках нареченої — стало відомо, що Мейбл знайома з нідерландським наркобароном Клаасом Бруїнсмою. Але якого роду між ними стосунки — романтичні чи дружні — так остаточно і невідомо. Сама Мейбл зізнавалася, що була лише трохи з ним знайома. Однак ця історія зробила шлюб спірним. Заради коханої принц Фрізо відмовився від своїх прав на престолонаслідування. Їхнє весілля відбулося 24 квітня 2004 року.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Королівське весілля відбулося не у столиці, а у місті Делфті 24 квітня 2004 року. Через скандал на ньому практично не було королівських осіб з інших країн. Наречена прибула на свято у сукні від голландського дизайнерського Модного дому Victor & Rolf, який славиться екстравагантним вбранням. Також бренд розробив вбрання, яке носили подружки нареченої, дівчатка-квіткарки та хлопчики-пажі.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Сукня була дуже незвичайною і відрізнялася від того, що можна було побачити на королівських наречених раніше. Річ у тому, що сукня була повністю розшита бантиками, які були до того ж різного розміру.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Мейбл брала безпосередню участь у проєктуванні свого вбрання. Команда із чотирьох помічників витратила понад 600 годин на створення сукні нареченої.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Весільна сукня мала обтислий ліф, виріз-човник і спідницю. Сукня пошита з 15 метрів білого атласу дюшес із Ліону. Для оздоблення та бантів було використано 30 метрів шовкового жоржету. Туфлі нареченої, виконані з того ж атласу, що і сукня і були зроблені вручну в Італії. Вони оздоблені бантами в тон сукні.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Мейбл несла в руках весняний букет ніжних білих квітів, на її голові була тіара з діамантами з Оранського дому, виготовлена знаменитими ювелірами Mellerio dits Meller з Парижа. Образ нареченої доповнювали також пара діамантових сережок та пишна фата.

Принц Йоган Фрізо та Мейбл Віссе-Сміт / Фото: Associated Press

Шлюб пари був щасливим і вони оселилися у Лондоні, де займалися своїми кар'єрами. У них народилося дві дочки. На жаль, катаючись на лижах 2012 року Фрізо потрапив під лавину та отримав сильне пошкодження головного мозку. Перебуваючи в комі, принц помер улітку 2013 року в палаці Гейс-тен-Бос, будинку його матері в Нідерландах.

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