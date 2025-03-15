Сукня з бантиками, яка здивувала всіх: весільне вбрання Мейбл Віссе-Сміт — коханої принца Нідерландів

Наречена обрала для церемонії сукню, що запам'яталася і була не схожою на жодне інше вбрання принцес.
У принцеси Нідерландів Беатрікс три сини — Віллем-Александр, Фрізо, граф Орансько-Нассауський та Костянтин-Крістоф. Кожен із принців одружився на розкішному весіллі у своїй рідній країні, яке викликало величезний інтерес громадськості та преси. Пропонуємо згадати, якими були у день свого весілля принц Йоган Фрізо — середня королівська дитина, а також його кохана Мейбл Віссе-Сміт.
Вони оголосили про заручини у червні 2003 року, але уряд країни виступив проти схвалення парламентом цього шлюбу. Причина була в минулих стосунках нареченої — стало відомо, що Мейбл знайома з нідерландським наркобароном Клаасом Бруїнсмою. Але якого роду між ними стосунки — романтичні чи дружні — так остаточно і невідомо. Сама Мейбл зізнавалася, що була лише трохи з ним знайома. Однак ця історія зробила шлюб спірним. Заради коханої принц Фрізо відмовився від своїх прав на престолонаслідування. Їхнє весілля відбулося 24 квітня 2004 року.
Королівське весілля відбулося не у столиці, а у місті Делфті 24 квітня 2004 року. Через скандал на ньому практично не було королівських осіб з інших країн. Наречена прибула на свято у сукні від голландського дизайнерського Модного дому Victor & Rolf, який славиться екстравагантним вбранням. Також бренд розробив вбрання, яке носили подружки нареченої, дівчатка-квіткарки та хлопчики-пажі.
Сукня була дуже незвичайною і відрізнялася від того, що можна було побачити на королівських наречених раніше. Річ у тому, що сукня була повністю розшита бантиками, які були до того ж різного розміру.
Мейбл брала безпосередню участь у проєктуванні свого вбрання. Команда із чотирьох помічників витратила понад 600 годин на створення сукні нареченої.
Весільна сукня мала обтислий ліф, виріз-човник і спідницю. Сукня пошита з 15 метрів білого атласу дюшес із Ліону. Для оздоблення та бантів було використано 30 метрів шовкового жоржету. Туфлі нареченої, виконані з того ж атласу, що і сукня і були зроблені вручну в Італії. Вони оздоблені бантами в тон сукні.
Мейбл несла в руках весняний букет ніжних білих квітів, на її голові була тіара з діамантами з Оранського дому, виготовлена знаменитими ювелірами Mellerio dits Meller з Парижа. Образ нареченої доповнювали також пара діамантових сережок та пишна фата.
Шлюб пари був щасливим і вони оселилися у Лондоні, де займалися своїми кар'єрами. У них народилося дві дочки. На жаль, катаючись на лижах 2012 року Фрізо потрапив під лавину та отримав сильне пошкодження головного мозку. Перебуваючи в комі, принц помер улітку 2013 року в палаці Гейс-тен-Бос, будинку його матері в Нідерландах.
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