Сукня з голою спиною: історія незвичайного вбрання Кейт Бланшетт, яке вона носила 25 років тому

Навіть через багато років цей образ викликає захоплення. Розповідаючи про сукню, акторка розкрила невеликий особистий секрет.

2000 року австралійка Кейт Бланшетт вдруге за свою кар'єру з'явилася на червоній доріжці "Оскара". Вона тоді продемонструвала унікальну сукню чорного кольору, створену брендом Jean-Paul Gaultier.

Вбрання було приталеним, мало довгий шлейф, але на спині і стегнах у нього були вирізи. Особливістю вбрання став декор та аксесуари. На спині його прикрашав золотий "хребет" із бісеру та золотих ланцюжків, з яким ідеально поєднувалися золоті прикраси у старовинному індійському стилі від ювелірної дизайнерки Синтії Бах: браслети кількох видів, сережки та прикраси для волосся.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

"Мій тесть, якого більше немає з нами, назвав це "сукнею для вихід". Він сказав, що люди не думають багато, коли ви заходите до кімнати, але коли ви йдете, вони кажуть: "Ух ти". Очевидно, що Жан-Поль Готьє прикрасив сукню безліччю деталей, але ці чудові прикраси надала Синтія Бах", - сказала Кейт в інтерв'ю Vogue.

Також вона зізналася, що під час роботи над фільмом "Дар", у якому грала екстрасенску, сама звернулася до такого експерта, оскільки раніше ніколи не була на подібному сеансі.

"І вона сказала, що я одягну сукню, яка змінить мою кар'єру. Я не знаю, чи це змінило мою кар'єру, але я дуже рада, що одягала її", — додала акторка, розповідавши про вбрання.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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